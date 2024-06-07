В Москве неадекват зарезал 57-летнего мужчину на глазах у двух внучек

20:47 2024-06-07
В Москве неадекват зарезал 57-летнего мужчину на глазах у двух внучек

Жуткий случай произошел в Кусково вечером 4 июня, мужчина гулял с девочками в Кусковском лесопарке.

По информации телеграм-канала Mash, погибший 57-летний Юрий М. гулял с внучками в парке, девочки 10-ти и 15-ти лет собирали камушки у пруда и бросали их в воду.

К ним подошел агрессивно настроенный незнакомец и стал нецензурно выражаться в их адрес. Девочки пошли к дедушке и все рассказали.

Мужчина заступился за внучек и сделал незнакомцу замечание. Тот не стал долго разговаривать и разбираться в ситуации, он просто достал нож и ударил Юрия прямо в сердце. Все произошло на глазах у испуганных девочек.

Потом убийца спокойно удалился вместе с сопровождавшей его спутницей и собакой, они направились в сторону метро.

Позже неадекват сам пришел сдаваться в полицию. Им оказался 64-летний житель района Новогиреево Александр Ш.

Как сообщает источник, мужчина раньше работал инженером-конструктором РСК "МиГ", которая производит военные самолеты.

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