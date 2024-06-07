Мужчина получил зарплату на карту и обалдел: вместо ожидаемых 17 тыс. пришло 1,7 млн

21:10 2024-06-07
Мужчина получил зарплату на карту и обалдел: вместо ожидаемых 17 тыс. пришло 1,7 млн

Денежный перевод пришел ему на карту с пометкой "Зарплата за декабрь", парень быстренько сообразил, что надо делать ноги и ушел на больничный.

Железногорская компания перевела своему сотруднику по ошибке 1 722 462,78 млн рублей.

Андрея взяли на работу в "Аэростар МСК" заготовщиком на прокатном станке. В первый месяц он получил 17 тыс. рублей. Вторая зарплата Андрея приятно удивила и одновременно шокировала.

Пока руководство не опомнилось, парень решил, что на работе лучше не появляться, и оформил больничный лист.

Когда он снова пришел на работу, то сразу же был вызван к директору. Как говорит Андрей, на него посыпались угрозы, его пытались заставить подписать документы, чтобы оспорить ошибочный перевод в суде.

Парень рассказал, что у него даже пытались отжать машину. Защититься от агрессии Андрею помог травмат.

Компания обратилась в суд, требуя вернуть деньги, и проиграла дело. Потом последовала кассация - и снова тот же результат.

Андрей доказал, что ошибка при переводе была технической, а не арифметической. В бухгалтерии компании произошла путаница, там не убрали лишние цифры в программе.

Получилось, что вместо заработанных 22 462, 78 рублей на карту пришло 1 722 462, 78 рублей. Одним словом, суд постановил, что работяга Андрей никому ничего не должен.

Деньги мужчина потратил так: приобрел "Шевроле-Круиз" и "Шевроле-Авео", золотые украшения для жены, также часть средств он направил в зону СВО в помощь солдатам ЛНР.

Историю рассказал телеграм-канал Mash.

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