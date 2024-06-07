В России изобрели прививку от рака, препарат проходит тестирование

22:05 2024-06-07
В России изобрели прививку от рака, препарат проходит тестирование

Александр Гинцбург, возглавляющий центр Н. Ф. Гамалеи рассказал о вакцине изданию «Газета. ру».

Согласно источнику, препарат успешно проявил себя в экспериментах на мышах.

Рост меланомы у привитых грызунов остановился, таким образом, животным удалось сохранить жизнь, в отличие от тех особей, которые вакцину не получили.

Российские специалисты разрабатывают вакцину для лечения любого вида рака. Она должна научить иммунную систему находить и уничтожать злокачественные клетки.

Вакцина будет эффективна не как профилактическое средство, она будет помогать тем, кто уже болен раком.

Разработка ведется на основе мРНК-технологий, которые дадут возможность формировать в клетках высокие концентрации целевых антигенов.

Благодаря этому иммунная система начнет распознавать здоровые клетки от раковых даже с самой минимальной разницей между ними.

Препарат нужно будет вводить прямо в опухоль или внутримышечно. Ученые еще не определили, какой способ более эффективный.

Вакцина будет изготавливаться на основе биопсии определенного пациента, таким образом будут учитываться его уникальные мутации.

В настоящий момент изготовление вакцины занимает примерно месяц. Однако ученые придумывают методы, которые смогут этот процесс ускорить, чтобы быстрее дать людям необходимое лечение.

Вакцина была испытана на мышах, что привело к значительному замедлению роста опухоли. Грызуны, которых не прививали, умерли на 19-22 день, мыши, получившие вакцину, продолжают жить.

Для изготовления вакцин от рака ученые намерены создать большой модуль - до 500-600 кв. метров. Это позволит быстро производить препарат в нужном объеме и направлять его в онкологические центры.

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