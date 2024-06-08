Хомякомания охватывает интернет поле: Почему молодежь, да и взрослые тыкают хомяка

Игра называется Hamster Kombat, она появилась в марте этого года и быстро стала популярной.

Сейчас в нее играют уже 60 млн. человек. Работает она на платформе Telegram, играть можно на смартфоне.

В игре вы становитесь руководителем криптобиржи и занимаетесь ее развитием. От тапания (нажатия) хомяк становится богаче.

За каждое нажатие на экран вы получаете монеты. Скоро эти монеты можно будет обменять на токены в сети TON (говоря на простом языке - на криптовалюту). Во всяком случае так нам обещают создатели этой игры.

Токены новые, их выпускают разработчики игры, поэтому с ее помощью и создается такой ажиотаж вокруг криптовалюты. Сам листинг (т.е. выпуск) ожидается в июле.

Как зарабатывать монеты?

Активный доход - тапать хомяка.

От количества монет зависит уровень хомяка:

Bronze от 0

Silver от 5 000

Gold от 25 000

Platinum от 100 000

Diamond от 1 000 000

Epic от 2 000 000

Legendary от 10 000 000

Master от 50 000 000

Grandmaster от 100 000 000

Lord от 1 млрд

На уровне Lord всего 87 человек.

Игра бесплатная, в ходе игры никаких платных опций тоже нет, что не может не радовать.

Если говорить о возможности обменять игровые монеты на токены, то вероятность такая есть, и она высока.

У разработчиков игры довольно серьезные партнеры (например, крупнейшая криптовалютная экосистема в мире TON).

Более того, есть положительный пример - Notcoin (такая же игра с нажатием на экран), который действительно позволил своим пользователям заработать.

Более того, Notcoin (уже криптомонета) заняла за неделю 1-е место по росту стоимости за неделю.