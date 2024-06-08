Хомякомания охватывает интернет поле: Почему молодежь, да и взрослые тыкают хомяка

Игра называется Hamster Kombat, она появилась в марте этого года и быстро стала популярной.
Сейчас в нее играют уже 60 млн. человек. Работает она на платформе Telegram, играть можно на смартфоне.
В игре вы становитесь руководителем криптобиржи и занимаетесь ее развитием. От тапания (нажатия) хомяк становится богаче.
За каждое нажатие на экран вы получаете монеты. Скоро эти монеты можно будет обменять на токены в сети TON (говоря на простом языке - на криптовалюту). Во всяком случае так нам обещают создатели этой игры.
Токены новые, их выпускают разработчики игры, поэтому с ее помощью и создается такой ажиотаж вокруг криптовалюты. Сам листинг (т.е. выпуск) ожидается в июле.
Как зарабатывать монеты?
Активный доход - тапать хомяка.
От количества монет зависит уровень хомяка:
Bronze от 0
Silver от 5 000
Gold от 25 000
Platinum от 100 000
Diamond от 1 000 000
Epic от 2 000 000
Legendary от 10 000 000
Master от 50 000 000
Grandmaster от 100 000 000
Lord от 1 млрд
На уровне Lord всего 87 человек.
Игра бесплатная, в ходе игры никаких платных опций тоже нет, что не может не радовать.
Если говорить о возможности обменять игровые монеты на токены, то вероятность такая есть, и она высока.
У разработчиков игры довольно серьезные партнеры (например, крупнейшая криптовалютная экосистема в мире TON).
Более того, есть положительный пример - Notcoin (такая же игра с нажатием на экран), который действительно позволил своим пользователям заработать.
Более того, Notcoin (уже криптомонета) заняла за неделю 1-е место по росту стоимости за неделю.
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