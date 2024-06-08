95-летняя «бабушка-нацистка» отказалась раскаиваться за отрицание Холокоста

После смерти мужа вдова проповедует эти взгляды в одиночку, за что её прозвали «бабушкой-нацисткой» и несколько раз приговаривали к тюремным срокам и штрафам.

В пятницу в земельном суде Гамбурга состоялся очередной процесс, женщина подала апелляцию на решение окружного суда от 2015 года, когда её приговорили к 10 месяцам тюрьмы за то, что она опровергала массовые убийства в Освенциме и называла его «трудовым лагерем».

Она призналась, что никогда не была в Освенциме, но не отказывается от своих слов: «Я остаюсь при своём».