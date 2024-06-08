95-летняя «бабушка-нацистка» отказалась раскаиваться за отрицание Холокоста

16:34 2024-06-08
95-летняя «бабушка-нацистка» отказалась раскаиваться за отрицание Холокоста

Урсула Хавербек была замужем за бывшим офицером СС и членом НСДАП Вернером Георгом Хавербеком, вместе они основали движение, пытавшееся реабилитировать нацизм и отрицать Холокост.

После смерти мужа вдова проповедует эти взгляды в одиночку, за что её прозвали «бабушкой-нацисткой» и несколько раз приговаривали к тюремным срокам и штрафам.

В пятницу в земельном суде Гамбурга состоялся очередной процесс, женщина подала апелляцию на решение окружного суда от 2015 года, когда  её приговорили к 10 месяцам тюрьмы за то, что она опровергала массовые убийства в Освенциме и называла его «трудовым лагерем».

Она призналась, что никогда не была в Освенциме, но не отказывается от своих слов: «Я остаюсь при своём».

admin
17:42

admin

Camaro ZL1 свисает с шестого этажа парковки после укатки

Camaro ZL1 свисает с шестого этажа парковки после укатки

Сообщается, что Camaro оставили в нейтральном положении, и он откатился, пробив стену здания.
admin
17:37

admin

BMW X3 2025 года выпуска просочился в Сеть

BMW X3 2025 года выпуска просочился в Сеть

Обновленный BMW X3 ожидается позже в этом году, и, согласно традиции, изображение новой модели просочилось в Интернет.
admin
16:27

admin

В Чите учителей обязали отслеживать соцсети учеников с 1-го по 11-й класс

В Чите учителей обязали отслеживать соцсети учеников с 1-го по 11-й класс

Это должно «предотвратить травлю и суициды», раз в месяц учителя должны проверять подписки на группы.
admin
16:21

admin

Дед убил свою 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку после ссоры из-за жилья

Дед убил свою 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку после ссоры из-за жилья

75-летнего мужчину приютила внучка с семьёй, когда его выгнала сожительница. В день убийства он потребовал отдать ему документы на дачу, чтобы туда съехать, но родственница ему отказала.
admin
16:12

admin

В начале 20го века реактивное движение привлекало внимание ученых и конструкторов всего мира

В начале 20го века реактивное движение привлекало внимание ученых и конструкторов всего мира

Хозяин немецкой автомобильной фирмы «Opel» - Фриц фон Опель внук основателя компании и австрийский инженер Макс Валье, с целью привлечения внимания взялись за создание первых реактивных машин.
admin
15:26

admin

Прошли времена, когда Tesla продавала все автомобили, которые могла собрать, прямо с завода

Прошли времена, когда Tesla продавала все автомобили, которые могла собрать, прямо с завода

В Первом квартале 2024 года Tesla сообщила, что произвела 433 371 автомобиль, из них фактически было продано 386 810.