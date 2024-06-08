Татьяна три года назад узнала, что воспитывает чужого ребенка, девочек подменили в больнице

Девочка родилась недоношенной и находилась в тяжелом состоянии, врачи принялись ее выхаживать. Мать к ребенку долгое время не подпускали.

Дочь Свету она увидела мельком, только в родзале, девочку показали Татьяне Солдатовой сразу после родов и унесли.

В какой-то момент двух недоношенных малышек в стационаре перепутали.

Когда Татьяну, наконец, подпустили к ребенку, она увидела уже не свою дочь, а другую новорожденную девочку. Их мамы, Татьяна и Лариса, лежали вместе со своими малышками в одной больнице, там и познакомились впервые, ни о чем не подозревая.

Женщины постоянно разглядывали девочек в палате и сравнивали их между собой, словно интуитивно их тянуло к своим биологическим детям.

При выписке у девочки Татьяны оказался другой резус-фактор группы крови, не такой, как при поступлении в больницу. Это уже тогда насторожило женщину.

Девочка Татьяны росла ни на кого ни похожей, это было очень странно и очень заметно со стороны.

Даже сама Света еще в садике говорила маме об этом. Татьяна же все списывала на то, что дочь родилась недоношенной. Вот как описывала потом свои ощущения мать девочки:

Старшая дочь — я её чувствую, вижу, понимаю. Это — моё. И вот Света, девочка, которую я люблю, с которой я прошла кучу больниц, но я её не понимаю, и это меня пугает... Я ее не чувствовала. Она была абсолютно другая.

Муж Татьяны - хороший семьянин, но очень ревнивый человек. Мужчина стал сомневаться, что Света - его дочь, и он сделал тест на отцовство.

Тест подтвердил сомнения мужа, он не был отцом ребенка. Жизнь супругов превратилась в кошмар: муж обвинял жену в измене и потребовал, чтобы она ушла из дома. Так как квартира была его, женщина собрала детей (на тот момент их уже было трое) и уехала жить к сестре.

Потом они с мужем приехали в другую лабораторию, чтобы повторно сделать тест.

Татьяна тоже решила пройти обследование, чтобы подтвердить родство с дочкой. Каково же было удивление обоих, когда оба теста показали: Света не их дочь.

Родители пошли в прокуратуру. Почти год Татьяна просидела на успокоительных, посещала психотерапевта, чтобы справиться с психологической травмой.

Свету она не разлюбила, наоборот, стала жалеть еще больше.

У девочки, по словам Татьяны, врожденная инвалидность, о подробностях она распространяться не стала. Сказала только, что "первые 7 лет прошли по больницам".

Самое ужасное, что от мужа она не получила никакой поддержки, он по-прежнему считал ее виноватой. Мужчина считал, что Татьяна подкупила врачей в лаборатории, чтобы покрыть свою измену.

Родители мужа тоже осуждали ее. Это был тяжелый период для женщины.

Супруги все еще жили вместе, пытаясь сохранить видимость семьи, от которой почти ничего не осталось.

Муж стал ревновать еще сильнее, буквально к каждому столбу.

Я должна всегда отвечать по видеосвязи, чтобы было видно, где я, с кем я. Это кошмар, на самом деле. Постоянные оскорбления, унижения. Никакой счастливой жизни, что у нас была.

При этом Татьяна сходила с ума от мысли о том, где и с кем сейчас ее настоящий, биологический ребенок.

В прокуратуре не спешили разбирать дело с подменой детей. С того дня, как был сделан злополучный тест, до того дня, как было доказано, что произошла подмена, прошло три мучительных года.

Даже следователи потом не смогли убедить Руслана, мужа Татьяны, ревность ослепила его, он был уверен в измене жены. Вот слова следователя:

Я сам мужчина, я сам ревнивый безумно, но не понимаю этого. Я вижу, что он просто издевается над вами.

Светлана ездила в ту больницу, устроила там скандал с истерикой, обвиняла врачей в том, что их ошибка разрушила ее жизнь. Она просила их сказать мужу об этой ошибке, они отказались.

Татьяна о врачах:

Ни на суде, ни в личной беседе ни от кого из них даже извинения не было.

В конце концов, было официально установлено, что детей Ларисы и Татьяны, Светлану и Юлию, перепутали.

Татьяна позвонила Ларисе сама и сообщила ужасную правду.

Лариса испугалась, что Татьяна заберет у нее дочь, которая была единственным, любимым и долгожданным ребенком в семье.

Лариса очень боялась видеться с Татьяной и показывать ей дочь. Но все же спустя некоторое время две мамы и две дочки встретились.

Девочек познакомили между собой, но правду не сказали. Они быстро нашли общий язык, стали общаться, как две сестры.

Теперь семьи дружат, девочки вместе отдыхают, ездят друг к другу в гости.

Руслан оказался твердолобым, он так и не принял ситуацию: и жену не простил, и дочь родную не захотел узнать. Начался развод.

Руслан её видел, я думала, что что-то ёкнет. Но он сказал: “Мне никто не нужен”. Это для меня было финальной точкой, я поняла, что больше ждать нечего. Я до последнего надеялась, тогда мне было бы достаточно, чтобы он сказал просто “прости”. Я простила бы и не оглянулась назад. Это было такое предательство. Этот человек был для меня всем, я ему доверяла. Это просто такой удар в спину. Пошли разводы, разделы, суды.

Лариса и Татьяна подали гражданский иск против Королевской больницы, где подменили детей. Там женщины хлебнули всего: оскорблений, унижений, обвинений во лжи.

От больницы приходила команда, три адвоката, и вот они нас поливали грязью, что мы хотим заработать, для этого всё это сделали.

Женщин пытались обвинить в том, что они сами подменили детей. Будто бы одна из них просто хотела заполучить себе более здорового ребенка.

В 2023 году суд закончился, женщины получили от больницы по 1 млн рублей каждая.

Когда Свеое было 10 лет, Татьяна решилась ей все рассказать. Внешне девочка была спокойна, но в душе очень переживала. Она замкнулась в себе. А Татьяна пыталась изо всех сил доказать дочери свою любовь.

Постепенно Света оттаяла, и жизнь вошла в привычную колею. Юле решили ничего не говорить, этого хотела ее мама, Лариса.

Семьи продолжают общаться, но обе матери живут в постоянном напряжении, обеих одолевают сложные чувства.

С Русланом у Светы был сложный и долгий развод, но она ни о чем не жалеет. С детьми он почти не общается. Они стали для него словно чужие.

Так как квартира осталась мужу, жить Татьяне пришлось в стесненных условиях - с матерью и двумя братьями, причем у Татьяны трое детей, у брата - жена и ребенок.

Женщина взяла в ипотеку двухкомнатную квартиру, но самую убитую, где все надо делать с нуля и много вкладываться.

Компенсация от больницы ушла на погашение ипотеки и на оплату адвокатов в судах с мужем. Ремонт делать не с чего.

После переезда из квартиры мужа в мамину Татьяна потеряла постоянную работу, теперь живет с подработок. На жизнь хватает еле-еле, но долги, которых уже выше крыши, покрывать не с чего.

И все же Татьяна карабкается, как может, и верит, что все наладится, к осени она надеется как-то завершить ремонт и переехать с детьми в отдельное жилье.