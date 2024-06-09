Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев скончались вследствие разряда молнии при исполнении служебных обязанностей по охране границы на территории пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС.
На юге Азербайджана молния убила двух пограничников
Двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана погибли из-за удара молнии.
Храмова Оксана
Мужчина овдовел во время цунами и каждый день ныряет в океан, чтобы отыскать утонувшую жену
В 2011 году в Японии случалось землетрясение, повлекшее за собой цунами, трагедия унесла жизнь любимой жены Ясуо Такамацу.
Храмова Оксана
Жизнь племени Марубо ухудшилась, когда к людям пришел интернет
Это племя проживает в очень отдаленной деревушке, расположенной в тропических лесах Амазонии, недавно там появился интернет, но ничего хорошего из этого не вышло.
Храмова Оксана
Мужчина узнал, что жена ему изменила, и в гневе ранил ее случайным выстрелом
Дело было в Пхукете, владелец магазина фруктов узнал про супружескую измену и сделал несколько хаотичных выстрелов в воздух, случайная пуля попала в неверную жену.
admin
Вы вряд ли найдете в Ирландии хоть один дом, в котором двери были бы одного цвета
Согласно традиции, цвет соседних дверей не должен совпадать. Именно поэтому можно встретить малиновые, синие, зеленые, горчично-желтые, фиолетовые цвета в украшении жилья ирландцев.
Храмова Оксана
Мужчина решил бросить подружку, чтобы не делить с ней наследство, но не успел - она его отравила
Стивен Эдвард Райли узнал, что скоро станет обладателем большого наследства, он сообщил своей гражданской жене, что бросит ее, как только получит деньги.
Храмова Оксана
Пропавшим в свердловском лесу детям приходилось пить воду из болота
Вика и Гриша Крепп, которых нашли волонтеры, рассказали что вынуждены были брать воду из болота для питья, чтобы выжить.
admin
В Абзелиловском районе Башкирии животное насмерть забодало 74-летнюю хозяйку
У 74-летней жительницы деревни Селивановка Абзелиловского района Башкирии отелилась корова. Хозяйка вышла в сарай, подоила её.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__