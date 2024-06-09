В Башкирии торнадо подняло в воздух и перевернуло грузовик Ozon, товары разлетелись по округе

8 июня, по Абзелиловскому району Башкирии прошелся ураган.

За считанные минуты он наделал немало бед: ломало, как спички, железобетонные столбы, искорежены машины, вследствие многочисленных повреждений линий электропередачи произошло отключение электроснабжения.

Все случилось около с. Целинный. К счастью, смерч обошел населенный пункт, иначе последствия были бы куда более разрушительные.

В селе Халилово, находящемся недалеко от Целинного, выпал град размером с куриное яйцо.