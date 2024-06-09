В Башкирии торнадо подняло в воздух и перевернуло грузовик Ozon, товары разлетелись по округе

13:42 2024-06-09
В Башкирии торнадо подняло в воздух и перевернуло грузовик Ozon, товары разлетелись по округе

К счастью, водитель не пострадал. Многие товары повреждены, предварительный ущерб — 5 млн рублей.

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Грузовой автомобиль фирмы "Озон" перевозил товар из г. Магнитогорск в г. Сибай.

Как рассказал водитель грузовика, недалеко от с. Целинный Абзелиловского района торнадо зацепило грузовик и несколько раз перевернуло его. 

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8 июня, по Абзелиловскому району Башкирии прошелся ураган.

За считанные минуты он наделал немало бед: ломало, как спички, железобетонные столбы, искорежены машины, вследствие многочисленных повреждений линий электропередачи произошло отключение электроснабжения.

Все случилось около с. Целинный. К счастью, смерч обошел населенный пункт, иначе последствия были бы куда более разрушительные.

В селе Халилово, находящемся недалеко от Целинного, выпал град размером с куриное яйцо.

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