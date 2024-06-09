В Башкирии торнадо подняло в воздух и перевернуло грузовик Ozon, товары разлетелись по округе

Грузовой автомобиль фирмы "Озон" перевозил товар из г. Магнитогорск в г. Сибай.
Как рассказал водитель грузовика, недалеко от с. Целинный Абзелиловского района торнадо зацепило грузовик и несколько раз перевернуло его.
8 июня, по Абзелиловскому району Башкирии прошелся ураган.
За считанные минуты он наделал немало бед: ломало, как спички, железобетонные столбы, искорежены машины, вследствие многочисленных повреждений линий электропередачи произошло отключение электроснабжения.
Все случилось около с. Целинный. К счастью, смерч обошел населенный пункт, иначе последствия были бы куда более разрушительные.
В селе Халилово, находящемся недалеко от Целинного, выпал град размером с куриное яйцо.
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