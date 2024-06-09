Жители Сиднея (Австралия) поделились в интернете фотографиями необычных облачных образований

И хотя подобные облака действительно способны вызвать некоторый трепет, бояться особенно нечего (разве что только пилотам и пассажирам самолётов, ведь, как правило, такие роллы указывают на зоны турбулентности).

Эти валовые облака ещё называют грозовым воротом.

Подобный тип облаков формируется на границе атмосферных фронтов в результате ротации воздушных масс.

Случается такое настолько редко, что необычные облака-трубы действительно способны поразить воображение.