Жители Сиднея (Австралия) поделились в интернете фотографиями необычных облачных образований

И хотя подобные облака действительно способны вызвать некоторый трепет, бояться особенно нечего (разве что только пилотам и пассажирам самолётов, ведь, как правило, такие роллы указывают на зоны турбулентности).
Эти валовые облака ещё называют грозовым воротом.
Подобный тип облаков формируется на границе атмосферных фронтов в результате ротации воздушных масс.
Случается такое настолько редко, что необычные облака-трубы действительно способны поразить воображение.
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