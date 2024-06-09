Пропавшим в свердловском лесу детям приходилось пить воду из болота

Дети потерялись 4 июня, они отправились с дедушкой рыбачить и заблудились в лесу. Мужчина вернулся домой через день, дети потерялись. Их искали более 600 человек.

Брата и сестру нашли утром 8 июня, все эти дни дети одни бродили по лесу. Чтобы выжить, они должны были пить воду из болота.

Волонтеры из РМК ("Русская медная компания") удивились мужеству и стойкости детей, которые не растерялись, не стали паниковать, а вели себя спокойно и рассудительно.

По словам волонтеров, Гриша все время успокаивал сестру и уверял ее, что их скоро найдут или они сами отыщут выход. Они не собирались падать духом.

Также люди, участвовавшие в поисках детей, похвалили родителей, которые "смогли воспитать их дисциплинированными".

Ребята все делали правильно: пытались развести костер, старались привлечь к себе внимание, когда видели вертолет, долгое время находились на том месте, где потерялись, чтобы их быстрее нашли.

Когда Гришу и Вику нашли, они были совершенно спокойны, не плакали и только спросили: "Здравствуйте, а вы нас можете с собой забрать?".

Детей посадили на квадроциклы, укрыли пледами и увезли в тюменскую больницу. Как сообщили медики, жизни ребятишек ничего не угрожает.