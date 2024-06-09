Мужчина решил бросить подружку, чтобы не делить с ней наследство, но не успел - она его отравила

Поступок Стивена был весьма опрометчивым. Инна Кенойер, которая проживала в гражданском браке с мужчиной долгое время, совсем не обрадовалась перспективе предстоящего разрыва со Стивеном.

Она посчитала такой шаг обидным и несправедливым для себя. 47-летняя Инна, жительница Уорда, расположенного в Северной Дакоте США, решила отомстить сожителю.

Женщина отравила его антифризом. В итоге Стивен умер в больнице, но врачи заподозрили неладное. К делу присоединились сотрудники полиции.

Очень скоро Инну разоблачили, она сразу созналась в совершении преступления. Казалось, женщину совсем не волновало убийство, гораздо больше она переживала по поводу наследства.

Инна хотела знать, может ли она рассчитывать на свою долю, ведь она проживала с убитым Стивеном 10 лет.

Однако по законам Северной Дакоты гражданские браки не приравниваются к официальной регистрации супружеских отношений.

Кроме того, по версии полицейских, ситуация вообще вышла глупая. Убийство совсем не имело смысла: по всей вероятности, Стивен попался на удочку интернет-мошенников и никакое наследство ему не полагалось.