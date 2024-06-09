Мужчина решил бросить подружку, чтобы не делить с ней наследство, но не успел - она его отравила

16:12 2024-06-09
Мужчина решил бросить подружку, чтобы не делить с ней наследство, но не успел - она его отравила

Стивен Эдвард Райли узнал, что скоро станет обладателем большого наследства, он сообщил своей гражданской жене, что бросит ее, как только получит деньги.

Поступок Стивена был весьма опрометчивым. Инна Кенойер, которая проживала в гражданском браке с мужчиной долгое время, совсем не обрадовалась перспективе предстоящего разрыва со Стивеном.

Она посчитала такой шаг обидным и несправедливым для себя. 47-летняя Инна, жительница Уорда, расположенного в Северной Дакоте США, решила отомстить сожителю.

Женщина отравила его антифризом. В итоге Стивен умер в больнице, но врачи заподозрили неладное. К делу присоединились сотрудники полиции.

Очень скоро Инну разоблачили, она сразу созналась в совершении преступления. Казалось, женщину совсем не волновало убийство, гораздо больше она переживала по поводу наследства.

Инна хотела знать, может ли она рассчитывать на свою долю, ведь она проживала с убитым Стивеном 10 лет.

Однако по законам Северной Дакоты гражданские браки не приравниваются к официальной регистрации супружеских отношений.

Кроме того, по версии полицейских, ситуация вообще вышла глупая. Убийство совсем не имело смысла: по всей вероятности, Стивен попался на удочку интернет-мошенников и никакое наследство ему не полагалось. 

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