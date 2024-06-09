Мужчина узнал, что жена ему изменила, и в гневе ранил ее случайным выстрелом

17:40 2024-06-09
Мужчина узнал, что жена ему изменила, и в гневе ранил ее случайным выстрелом

Дело было в Пхукете, владелец магазина фруктов узнал про супружескую измену и сделал несколько хаотичных выстрелов в воздух, случайная пуля попала в неверную жену.

Хозяин фруктовой лавки узнал, что жена сходила налево. Любовник был одним из работников супруга, он числился продавцом.

На работу мужчина был принят всего за несколько дней до любовного похождения.

Муж, конечно, был в гневе, он завел женщину в подсобку и учинил там разборки. Мужчина хотел напугать неверную жену и достал пистолет.

Убивать ее ревнивец не собирался. Он несколько раз выстрелил в потолок, но одна из пуль срикошетила и попала женщине в руку. Муж сам доставил ее в больницу и признался в содеянном.

Теперь инцидент расследует полиция, после чего дело будет передано в суд.

Продавец, который стал причиной семейного скандала, исчез в тот же день.

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