Мужчина овдовел во время цунами и каждый день ныряет в океан, чтобы отыскать утонувшую жену

Когда произошла катастрофа, житель Фукусимы находился в другом городе. Жена стала одной из многочисленных жертв цунами.

Сначала Ясуо не позволяли вернуться в родной город, который был практически стерт с лица земли.

Когда мужчина, наконец, попал в родные места, то сразу же пошел к банку, где работала раньше его жена.

На месте бывшего здания он отыскал телефон супруги. В нем одно сообщение так и осталось неотправленным. Женщина написала мужу, что цунами - это ужасная катастрофа.

Мужчина долго искал тело своей жены на суше, потратил на это более двух с половиной лет. Потом он решил переключиться на океан.

Ясуо обучался дайвингу, уроки давались с большим трудом, но он справился. Теперь мужчина каждый день ныряет в океан в попытках отыскать там дело своей любимой.

Он знает, что океан невероятно огромный, и шансы отыскать там свою жену ничтожно малы. Однако Ясуо не теряет надежды и упорно продолжает поиски, это уже стало смыслом его жизни. Мужчина намерен найти останки супруги и похоронить их как положено.