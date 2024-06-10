По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в ЖК «Долина грез», женщина и подросток выпали из окна седьмого этажа, последнему было 16 лет.
В Москве женщина и подросток выпали из окна седьмого этажа по неизвестной причине
Инцидент произошел на Крылатской улице. По данным источника, сначала из окна многоэтажного дома выпал 14-летний подросток, затем на земле оказалась его россиянка, лет 45-50 на вид.
admin
Пьяный с рейса Сургут — Москва открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку
Со слов очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, поэтому захотел побыстрее покинуть самолёт.
Храмова Оксана
Знаменитая «Виагра» для мужской потенции изначально задумывалась как сердечный препарат
В 1992 году компания «Пфайзер» собиралась выпустить новое лекарство для лечения ишемической болезни сердца, но потом планы изменились.
Храмова Оксана
Мужчина овдовел во время цунами и каждый день ныряет в океан, чтобы отыскать утонувшую жену
В 2011 году в Японии случалось землетрясение, повлекшее за собой цунами, трагедия унесла жизнь любимой жены Ясуо Такамацу.
Храмова Оксана
Жизнь племени Марубо ухудшилась, когда к людям пришел интернет
Это племя проживает в очень отдаленной деревушке, расположенной в тропических лесах Амазонии, недавно там появился интернет, но ничего хорошего из этого не вышло.
Храмова Оксана
Мужчина узнал, что жена ему изменила, и в гневе ранил ее случайным выстрелом
Дело было в Пхукете, владелец магазина фруктов узнал про супружескую измену и сделал несколько хаотичных выстрелов в воздух, случайная пуля попала в неверную жену.
admin
Вы вряд ли найдете в Ирландии хоть один дом, в котором двери были бы одного цвета
Согласно традиции, цвет соседних дверей не должен совпадать. Именно поэтому можно встретить малиновые, синие, зеленые, горчично-желтые, фиолетовые цвета в украшении жилья ирландцев.