Летняя любительская рыбалка: запреты и ограничения

Как нельзя ловить рыбу этим летом:

Запрещено рыбачить, используя два или три крючка без блесны, а также без искусственной или естественной наживки.

Нельзя вести ловлю с судов с наступлением темного времени суток.

Под запретом рыбная ловля экран-телевизорами ближе, чем в 50 м от устьев рек, ручьев, каналов, проток, плотин, шлюзов, а также мостов и насосных станций.

Не разрешается использовать одновременно один или несколько видов орудий рыбалки, на которых общее число крючков превышает 5 штук из расчета на одного рыболова, на одну дорожку с судов с двигателями.

Нельзя проводить подводную охоту, исключение - наличие действительного членского билета РГОО "БООР" и документа, подтверждающего право подводной охоты, документы должны быть в наличии у рыбаков, чтобы они могли предъявить их по требованию.

Запрещается рыбачить, применяя кружки, жерлицы, ставки, колобашки и прочее подобное оснащение в темное время суток.

Нельзя выходить на рыбалку с наступлением срока общего запрета, объявляемого в связи с нерестом рыб и запрета, касающегося отдельных видов рыб.

Не позволяется удить рыбу, миног, которые занесены в Красную книгу РБ, угря и тех видов рыб, к которым применяются установленные законом ограничения или запреты.

Нельзя ловить рыбу, которая не достигла промысловой меры, исключения прописаны в Правилах рыболовства.

Запрещается рыбная ловля с помощью взрывов, формирования механических преград в водоемах, а также с применением прочего оснащения, приносящее вред рыбе.

Нельзя рыбачить способами гона, багрения, создавая запруды или спуская воду из рыболовных угодий.

Запрещена рыбная ловля ближе, чем на 50 м от указанных в Правилах промысловых орудий рыболовства. Если рыбалка проводится при помощи подводной охоты, или идет лов на дорожку с судов с двигателями, то минимальное расстояние от промысловых орудий рыболовства в этом случае должно составлять 150 м.

Нельзя удить рыбу снастями, которые считаются в Правилах запрещенными.

Не разрешается рыбачить с железнодорожных мостов, любых других мостов, с плотин, возле шлюзов, насосных станций, прочих гидротехнических конструкций, по отношению к которым прописаны ограничения и запреты на хозяйственную деятельность. Минимальное разрешенное расстояние в обе стороны от границ названных сооружений - 50 м. Исключение возможно при проведении соревнований по спортивной рыбной ловле.

Нельзя рыбачить, используя как наживку виды рыб, к которым применяется промысловая мера. К таким видам относят щуку, язя, линя, сазана (карпа), амура, жереха, чехони, судака, сома, налима, подуста, голавля. Наживкой также не могут быть инвазивные чужеродные виды диких животных - ротан-головешка, бычок-гонец, бычок-песочник, бычок-кругляк, сомик американский, чебачок амурский. Размножение и численность этих видов должны находиться под контролем.

Запрещена подводная охота, при которой задействуются акваланги или прочие автономные дыхательные аппараты, с наступлением темного времени суток и ближе чем в 50 м от мест, предназначенных для купания, массового отдыха, занятия водными видами спорта. Минимальное расстояние до установленных промысловых орудий рыболовства при рыбалке с подводным ружьем или пистолетом, стреляющих гарпуном, оснащенным наконечником более чем с 5 зубьями - 150 м. Исключение могут быть сделаны для лиц, хранящих при себе в установленных рыболовных угодьях в месте проведения подводной охоты такие документы, как действительный членский билет РГОО "БООР", разрешение на подводную охоту.

Нельзя ловить рыбу, применяя подводные ружья/пистолеты для подводной охоты с берега, например, с причала, пирса, или с судов.

Запрещено находиться в рыболовных угодьях или на близлежащих территориях ближе чем на 1 км от береговой линии рыболовных угодий рыбакам с запрещенными снастями или с рыбой, которую ловить в этом районе и в это время нельзя, либо с рыбой, которая весит больше 5 кг (из расчета на одного рыбака в сутки), не имея документов, которые могли бы подтвердить право владения этой рыбой, а также транспортировки указанной рыбы или указанных орудий рыболовства.

Не разрешается хранить и продавать рыболовные сети, материалы для изготовления сетей, традиционные национальные орудия для ловли рыбы.

Запрещены создание, покупка, хранение или продажа запрещенных рыболовных снастей.

Физические лица не имеют права забирать найденные ими в рыболовных угодьях промысловые орудия рыбной ловли, орудия рыболовства, которые запрещены для применения в любительском рыболовстве, а также рыбу, которая была поймана указанными орудиями рыбной ловли.

Нельзя кормить рыбу искусственным кормом в рыболовных угодьях, исключения составляют корма, которые применяются рыбаками для прикормки рыбы.

Запрещено въезжать и передвигаться в рыболовных угодьях на механических транспортных средствах. Исключение может быть сделано для мотобуксировщиков (мотособак), мощность которых составляет не более 15 л. с.

Нельзя мыть транспортные или иные технические средства в пределах водоохранных зон водных объектов.

Запрещено устраивать стоянку транспорта на расстоянии до 30 м от линии берега водного объекта, исключения делаются для специально предназначенных и установленных законом мест для стоянок.

Если вы выявили нарушения, допущенные пры рыбной ловле, варварское отношение к природе, сообщить об этом можно, позвонив по "телефону доверия" - 8033-333-60-00, 8017-390-00-00.