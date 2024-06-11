Сбывшееся пророчество и затянувшееся расследование: загадка гибели Игоря Талькова

Погиб Игорь Тальков, лидер рок-группы "Спасательный круг", в 1991 году в Санкт-Петербурге. Ему было всего 35 лет. Прошло 33 года, прежде чем следователи, наконец, смогли назвать имя убийцы и раскрыть тайну гибели всенародно любимого музыканта и исполнителя.

Мать Талькова вспоминала, что он еще в 80-х предсказал собственную смерть. Как-то раз, Игорь летел со своей командой на самолете, когда при посадке заклинило шасси, он принялся успокаивать пассажиров, и в этот момент произнес пророческие слова:

Не бойтесь, вы летите со мной, а я в авиакатастрофе не погибну. Меня убьют при большом стечении народа и убийцу не найдут.

Рассказываем, что известно об этой истории на сегодняшний день.

Телефонный звонок

Жена Талькова Татьяна рассказала о странном телефонном разговоре, который состоялся у певца всего за несколько дней до убийства.

Эти слова музыкант сказал неизвестному собеседнику:

Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю ее. Посмотрим, кто выйдет победителем.

Роковой концерт

6 октября Тальков готовился выйти на сцену в "Юбилейном", хотя до этого участвовать в концерте не планировал. Его выход был намечен практически под самый финал, но и тут все пошло не по плану.

Телохранитель Азизы Игорь Малахов неожиданно пошел к организаторам концерта, требуя изменить очередность выступлений певицы и Талькова, поменяв их местами.

Малахов говорил, что Азиза опоздала и не успевает выйти вовремя. Несмотря на возникшие сложности, телохранитель и друг Азизы все же добился своего.

Тальков согласился и готовился к выходу на сцену. В это время Валерий Шляфман, директора певца, пошел к Малахову, чтобы разобраться в этой ситуации. Когда он вернулся, то сообщил о хамском поведении охранника, после чего Тальков позвал Малахова к себе в гримерную.

Разговор шел на повышенных тонах, в итоге охранникам Талькова пришлось вывести Малахова за дверь.

Потом произошли события, которые все трактуют по-разному. Говорили, что телохранитель Азизы достал револьвер, а Шляфман прибежал к Талькову и крикнул: "Игорь, дай что-нибудь, он достал пушку!".

Певец дал Шляфману газовый пистолет, который он покупал для жены.

Кто-то утверждал, что Тальков сам пошел в коридор с этим пистолетом. Потом, по противоречивым рассказам очевидцев, Шляфман или Тальков стали стрелять в Малахова. В это время охранники сбили его с ног и выбили оружие из рук, перед этим Малахов якобы успел сделать два выстрела, которые никого не задели.

Потом неожиданно раздался еще один выстрел, которым и был убит Тальков. Как указала костюмерша Талькова, пистолет, который выронил Малахов, оказался в руках у Шляфмана. По ее словам, мужчина отошел назад, потом крикнул "Всем стоять", а потом сделал выстрел в направлении Игоря Талькова.

Странные манипуляции медиков

До того как приехали медики, первую помощь певцу оказали начальник медпункта "Юбилейного", врач Игорь Петушин, и медсестра Зоя Козлова. Они сделали два укола - ввели кровоостанавливающий препарат и раствор кордиамина.

Потом раненному Талькову пытались сделать массаж сердца, который противопоказан при огнестрельном ранении этой области. Вот что говорила по этому поводу жена Талькова:

Не могу понять, почему ему при слепом огнестрельном ранении грудной клетки какие-то люди до приезда скорой помощи (до сих пор мне никто не объяснил, кто это был) начали делать массаж сердца. Кто их туда пустил? Такое ощущение, что они делали контрольный выстрел вбивая массажем пулю Игорю. Любой человек, умеющий оказывать первую медицинскую помощь, знает, что при ранении в грудную клетку такого делать категорически нельзя. Вообще-то с таким ранением выживали.

Потом произошли еще более странные вещи. Прибывшая бригада скорой помощи сразу установила наступление смерти.

Несмотря на это врачи стали зачем-то ставить умершему Талькову капельницу и в таком виде занесли его в реанимационную машину.

Врачи объяснили потом, что сделали такую инсценировку, чтобы успокоить разбушевавшихся фанатов певца, которые требовали срочно оживить его.

Как только мы прибыли в „Юбилейный“ и осмотрели Талькова, я поняла, что для него все кончено. Но вокруг бесновалась толпа, люди словно озверели, тыкали в нас кулаками и кричали: „Оживляй! Оживляй!“ Скажи я им в ту минуту, что Игорь Тальков мертв, и нас, наверное, разорвали бы в клочья.

К чему привело расследование

Темных пятен в этой истории хватает, и они осложняют процесс установления истины. Например, момент с пропажей орудия убийства.

Есть версия, что Шляфман, совершив выстрел, убежал в гримерку и бросил револьвер в туалете. Азиза, которая шла за ним следом, будто бы забрала оружие и отдала его Малахову.

Он потом сел в такси и по дороге избавился от револьвера, разобрав его на отдельные части, которые потом бросил в три реки - Мойку, Фонтанку и Неву.

Жена Талькова в это не поверила, вот что она заявила:

Револьвер, из которого был убит Игорь, не был выкинут в реку. Он фигурировал и через несколько лет. Есть люди, уже ушедшие в мир иной, перед носом которых крутили этим оружием.

Сначала убийцей Талькова считали Малахова, но потом эта версия не подтвердилась. В подозреваемые попал Шляфман, он, в свою очередь, скрылся в Израиле, где и находится до сих пор, и возвращаться вряд ли собирается.

Следствие пришло к выводу, что Шляфман стрелял в Малахова и случайно попал в Талькова, убив его по неосторожности. Однако позже эта версия была скорректирована, в результате Валерия Шляфмана признали виновным в умышленном убийстве и покушении на жизнь Малахова.

Такова окончательная официальная версия следствия на сегодняшний день, о который было объявлено несколько дней назад.

Известно также, что дело об убийстве Талькова было помещено в архив в 1992 году, когда Шляфман покинул пределы России и смог скрыться в Израиле.

В 2021 году расследование дела возобновили, за три года были проведены повторные допросы 150 свидетелей и была обнаружена рубашка Шляфмана с пятнами крови, которая значительно помогла следствию продвинуться на пути к раскрытию преступления. Этот вещдок добыли у судмедэксперта, который проводил экспертизу убийства в 1991 году.

Валерию Шляфману предъявили официальное обвинение, но он поменял фамилию и находится в Израиле, где власти России его достать не могут.

Между тем, Тальков-младший, сын убитого певца, имеет свое мнение на этот счет, еще больше напуская тумана в это и без того запутанное дело:

Я кого-то лично знаю — Азизу, кого-то достаточно знаю. Тот же Шляфман был лучшим директором у отца, то, что он в Израиль собирался я даже знал, и в 1995-м, когда следствие шло, он не прятался. А то, что такой вердикт...Наверно удобно, так как Израиль не выдает, я бы его не стал дергать.

В итоге сын Игоря Талькова вывел свое неожиданное заключение в этом непростом деле, заявив, что "все участники, фигурирующие в этом деле, в этой потасовке - Шляфман, Игорь Малахов, Азиза - все жертвы".