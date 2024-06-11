Санкт-Петербурге тату на дому закончилось смертью девушки с Камчатки

Спустя неделю она скончалась, так и не придя в сознание, рассказал telegram-канал SHOT.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Модель из Петербурга умерла из-за обезболивающего во время сеанса татуировки.

Она провела неделю в реанимации.

24-летняя модель из Петербурга Лея решила сделать татуировку. 2 июня она вызвала тату-мастера на дом.

У Леи уже было несколько татуировок, но в этот раз она попросила обезболивающее.

Мастер вколол её новокаин и начал работу, но доза оказалась слишком большая и через несколько минут модели стало плохо.

Девушка потеряла сознание.