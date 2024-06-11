Под Ростовом-на-Дону женщину таскали на тросе за машиной и забили кувалдой

13:29 2024-06-11
Под Ростовом-на-Дону женщину таскали на тросе за машиной и забили кувалдой

Подробности жуткого убийства 38-летней женщины в поселке под Ростовом, трагедии которая произошла в ночь на 10 июня в поселке Реконструктор Аксайского района.

У погибшей с сожителем были напряженные отношения из-за сильной ревности.

Мужчина требовал, чтобы возлюбленная прекратила общаться с бывшим, а она в ответ обвиняла его в неверности.

Ночью перед случившемся пара выпивала алкоголь, и ходе застолья между парой завязался новый серьезный конфликт.

По версии следствия, мужчина избил свою сожительницу, а потом привязал ее за ноги буксировочным тросом к бамперу грузового микроавтобуса.

Он доехал до лесопосадки, несколько раз ударил женщину кувалдой по голове и скинул тело в овраг.

Свидетелем происходящего стал случайный прохожий. Он сразу же обратился в полицию.

По словам источника портала, пока женщину убивали на улице, в доме спала ее двухлетняя дочь от другого мужчины.

Общих детей с подозреваемым у них не было. У женщины был старший сын, который жил с бабушкой.

Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

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