Под Ростовом-на-Дону женщину таскали на тросе за машиной и забили кувалдой

У погибшей с сожителем были напряженные отношения из-за сильной ревности.
Мужчина требовал, чтобы возлюбленная прекратила общаться с бывшим, а она в ответ обвиняла его в неверности.
Ночью перед случившемся пара выпивала алкоголь, и ходе застолья между парой завязался новый серьезный конфликт.
По версии следствия, мужчина избил свою сожительницу, а потом привязал ее за ноги буксировочным тросом к бамперу грузового микроавтобуса.
Он доехал до лесопосадки, несколько раз ударил женщину кувалдой по голове и скинул тело в овраг.
Свидетелем происходящего стал случайный прохожий. Он сразу же обратился в полицию.
По словам источника портала, пока женщину убивали на улице, в доме спала ее двухлетняя дочь от другого мужчины.
Общих детей с подозреваемым у них не было. У женщины был старший сын, который жил с бабушкой.
Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.
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