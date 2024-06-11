После эксперимента, он благополучно поднялся из воды, сказал, что всё хорошо, потерял сознание и в тот же день его не стало.
Роковое погружение: На фотографии, с безумными глазами изображен Николас Меволи
Николас Меволи, фридайвер, который решил установить мировой рекорд по задержке дыхания на глубине 72 метра.
Храмова Оксана
У Трампа есть все шансы угодить в тюрьму, но это не помешает ему принять участие в выборах
Дональда Трампа признали виновным по 34 пунктам обвинениям и могут надолго упечь за решетку, но баллотироваться в президенты США он может, даже сидя в тюрьме.
admin
Ого, кто бы мог подумать, что так бывает
В мире каждый день происходит слишком много замечательных и удивительных вещей, чтобы один человек мог знать обо всем
admin
Рейс FH-227 потерпел крушение 13 октября 1972 года
Эта фотография стала последней для многих, кто на ней изображен, это был Рейс FH-227.
admin
Фотографы, которые готовы на все ради идеального снимка
Добиться правильного ракурса и перспективы при создании фотографии иногда бывает невероятно сложно, но эти безумные фотографы готовы сделать что угодно, когда дело доходит до возможности получить идеальный кадр.
admin
Ferrari 246 Dino GTS певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона росийских рублей
Речь идет о красном Ferrari 246 Dino GTS 1972 года выпуска. Машина имеет механическую коробку передач, двигатель объемом 2,4 литра.
admin
Песков заявил, что Путин летает на надежных отечественных самолетах
Комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима, Песков заявил, что самолеты и вертолеты президентского авиапарка подвергаются специальному обслуживанию.
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