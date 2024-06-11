У Трампа есть все шансы угодить в тюрьму, но это не помешает ему принять участие в выборах

30 мая суд присяжных признал вину бывшего главы Белого дома по делу об укрывательстве выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. По каждому из эпизодов обвинения Трампу грозит до 4 лет тюрьмы.

Это первый президент в истории США, которого осудили за уголовное преступление. В теории Дональду Трампу грозит 136 лет тюремного срока. Окончательный приговор будет вынесен 11 июля.

В течение 30 дней после оглашения приговора его можно будет обжаловать. Между тем, даже если Трамп окажется за решеткой, он может продолжать борьбу за президентское кресло в Белом доме. В случае победы на выборах, согласно американским законам, Дональд Трамп даже может управлять страной, находясь в тюрьме.

В истории США уже были случаи, когда заключенные баллотировались на пост президента: Юджин Дебс в 1920 г., Линдон Ларуш в 1992 г.

Первое уголовное дело, по которому Трампа признали виновным, касается фальсификации финансовых документов компании Trump Organization в процессе выплат денег бывшей звезде порноиндустрии Сторми Дэниэлс.

Дело порноактрисы было инициировано в 2018 году, когда стали всплывать факты о том, что Трамп перед выборной кампанией 2016 года договорился с бывшей порнозвездой о неразглашении информации, касающейся их прошлой интимной связи в 2000-х.

Предполагается, что адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил Сторми 130 тыс. долларов, чтобы она хранила молчание. Эта сумма якобы прошла по документам как расходы, связанные с предвыборной кампанией.

Сама порноактриса уверяла, что такой договор она заключила под принуждением. Дональд Трамп всю эту историю отрицал и заявлял, что понятия не имеет, где Коэн мог взять деньги, чтобы выплатить их Сторми.

Приговор должны вынести за несколько дней до съезда Республиканской партии в Милуоки, где Трампа собирались официально представить кандидатом в президенты США.

Сам Трам считает вердикт присяжных "позором", а себя - "совершенно невиновным человеком":

Мы не сделали ничего плохого. Я совершенно невиновный человек. Я борюсь за нашу страну. Я борюсь за нашу конституцию. Всю нашу страну сейчас подтасовывают!

Дональд Трам добавил, что настоящий вердикт будет вынесен народом 5 ноября - в день проведения президентских выборов.

Кроме того, экс-глава Белого дома считает, что дело против него "было заведено администрацией Байдена с целью атаковать политического оппонента".

Сейчас Трамп считает себя политическим заключенным, но заявляет, что сдаваться не собирается.

Помимо инцидента с порноактрисой, Дональда Трампа в штате Джорджия обвинили сразу по 13 статьям, куда в том числе входят заговор, подстрекательство госслужащего, нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией. Обвинительный процесс касается выборов, проходивших в 2020 году.

Сюда надо приплюсовать еще два федеральных дела.

Первое касается попыток Трампа признать недействительными результаты прошлых выборов и организации штурма Капитолия 6 января 2021 года. Бывшего президента подозревают в обмане США, заговоре против официального расследования, лишении граждан их законных прав, а также в попытке препятствовать утверждению результатов голосования.

Второе дело касается скандальной ситуации с секретными документами, которые были найдены в имении Трампа в Мар-а-Лаго при обыске ФБР. Бывшего президента обвинили в неправильном обращении с секретными документами и попытке воспрепятствовать их возвращению. Известно, что в число секретных материалов входили 100 документов, связанных с ядерными программами и уязвимостями других стран.

Что говорят в окружении Джо Байдена? Представитель администрации действующего американского президента Иан Сэмс так высказался о вердикте, вынесенном присяжными по делу Дональда Трампа: в Белом доме "уважают верховенство закона".

11 июля судья Хуан Мерчан, по мнению экспертов, может заключить Трампа за решетку либо вынести ему испытательный срок, в течение этого времени осужденный при назначении ему условной меры наказания должен вести себя примерно - не совершать каких-либо правонарушений.

Как поступит судья, пока неясно, ведь в деле замешана политика, его решение может сильно повлиять на ситуацию с выборами.

Политолог-американист Григорий Ярыгин уверен, что в складывающихся реалиях судья не сможет игнорировать общественное мнение. Многие граждане США активно поддерживают Трампа, его рейтинги продолжают расти, ситуация с судом только добавляет популярности бывшему главе Белого дома.

Григорий Ярыгин:

Коллективный Трамп — это не феномен одного человека, а запрос целого общества на некую справедливость. Поэтому здесь встает очень важный вопрос: сможет ли тот политический климат, который сейчас сложился вокруг него, оказать влияние на решение судьи? Очевидно, что он не сможет от него абстрагироваться. Это просто невозможно.

По мнению политолога, сейчас трудно делать прогнозы по поводу меры наказания, которую должны вынести Дональду Трампу. Это может быть как денежный штраф в 2 000 долларов, так и тюремный срок на 10 лет и более.

В последнем случае, Трамп, победивший на выборах, будет управлять страной из тюрьмы: "И тогда Белый дом могут перевести в статус исправительного учреждения. Возможны и какие-нибудь другие смешно звучащие решения".