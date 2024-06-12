История о том, как Роберт Кох, открывший возбудителя холеры, попал впросак со своим открытием

00:14 2024-06-12
История о том, как Роберт Кох, открывший возбудителя холеры, попал впросак со своим открытием

В 1883 году немецкий врач-микробиолог Роберт Кох выявил возбудителя холеры, но его открытие никто не хотел принимать всерьез.

Научное сообщество Германии выражало откровенную неприязнь к идеям Коха, который пытался доказать, что холеру вызывает бактерия, которая живет в воде.

Самым яростным противником ученого был президент Баварской академии наук Йозеф фон Петтенкофер. Он считал, что холера появляется из-за "миазмов", так называли токсичные испарения, исходящие из гниющих продуктов.

Однажды Петтенкофер решил доказать нелепость утверждений Коха. Сделал он это весьма рискованным способом. Ученый на виду у многих свидетелей выпил несколько стаканов воды, в которой, по словам Коха, обитала та самая культура холерных вибрионов. Каково же было удивление Коха, когда Петтенкофер после этого не заболел холерой.

В одном кубическом сантиметре я, очевидно, принял миллиард этих внушающих страх микробов, и, как видите, живой и здоровый.

Кох был в ступоре и вынужден был признать поражение... Он оставил изучение холеры и стал исследовать туберкулез и получил за это потом Нобелевскую премию. 

Впоследствии ученые доказали, что холера все-таки вызывается бактериями, то есть Кох был прав в своих убеждениях. Почему же его научный оппонент не заболел в том жутком эксперименте? Этому нашлось простое объяснение.

Петтенкофер за полгода до этого случая успел переболеть холерой, и у него появился иммунитет. Кох об этом, конечно, не знал.

Петтенкофер тоже не знал о наличии иммунитета. Учитывая этот факт, можно сказать, что президент Академии наук совершил настоящий научный подвиг, сознательно рискуя жизнью, когда демонстративно пил воду с холерной бактерией.

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