Парень решил проверить себя на прочность и добровольно не спал 11 суток

Услыхав о смелой затее молодого человека, ученый Уильям Демент решил вести наблюдение за ним и фиксировать все последствия столь продолжительной бессонницы.

Забегая наперед, скажем, что эксперимент прошел удачно, мировой рекорд по бессоннице был побит, но здоровье свое рекордсмен подорвал конкретно.

Во время экстремального опыта над собой Рэнди менялся физически и психически. Он делался все более раздражительным, капризным, его состояние было близко к параноидальному.

Парень вообще не мог концентрироваться на чем-то и потерял способность запоминать информацию, у него появились галлюцинации.

Например, Рэнди казалось, что уличные дорожные знаки оживают и превращаются в людей. В какой-то момент он вообразил себя знаменитым футболистом.

У Гарднера сильно ухудшилось зрение, нарушилась речь, у него появились сильные приступы тошноты, а по телу постоянно проходила мелкая дрожь.

Когда специалисты замерили активность головного мозга Рэнди, прибегнув к электроэнцефалографии, то заметили, что парень непроизвольно начал видеть микросны. Это были короткие эпизоды сна, которые происходили, когда Рэнди был уверен, что он бодрствовал.

Феномен появления микроснов очень опасен, это сильно ухудшает работоспособность человека и повышает риск несчастных случаев.

Мозговые волны молодого человека менялись в течение всего периода эксперимента. Это было связано с тем, что Рэнди пропускал разные стадии сна, которые важны для организма и выполняют определенные функции.

Одна из таких стадий - быстрое движение глаз или REM. В эту фазу человек видит сны, в мозгу идет обработка полученной информации, эмоций, воспоминаний.

REM составляет примерно пятую часть от всего времени, проведенного во сне. Гарднер был лишен этой важной стадии напрочь, что сильно отразилось на его психическом здоровье и способности мозга обрабатывать информацию.