Почему нормальные люди не могут участвовать в Формуле 1: нужны крепкие ноги, толстая шея и реакция кошки

Время реакции обычного человека составляет в среднем 750 миллисекунд. У гонщиков этот показатель равен 40-200 миллисекунд.

За такое время кошка успевает увернуться от нападающей на нее змеи.

Гонщику с худыми и слабыми ногами лучше за руль не садиться. Он просто не сможет остановить машину.

Для хорошей остановки надо нажать на тормоз, приложив усилие в 100 кг.

Если у вас маленькая и тонкая шея, вы почти наверняка потеряете сознание во время езды. Ведь при каждом повороте и ускорении на тело и особенно на шею происходит очень сильное давление, равное 5G.

Поэтому все гонщики Формулы 1 усиленно работают над этим параметром и постоянно тренируют свою шею.

И это еще не все прелести гоночных соревнований. Во время гонки температура в кокпите болида повышается до 60 градусов Цельсия.

Это чревато сильными головокружениями, а частота сердечных сокращений увеличивается до 170-180 ударов в минуту. И это продолжается в течение 90 минут заезда.