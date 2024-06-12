Депрессии, бродяжничество, попытка суицида, пьянство, нетрадиционная ориентация - как живут дети Адриано Челентано

Розита:

Старшая девочка итальянской актерской четы появилась на свет в 1965 году. Отцом Челентано стал в 27 лет, Клаудии тогда было 20.

Дочка увлекалась танцами, в 9 лет снялась в фильме отца "Юппи-ду", потом были и другие съемки. Однако ни актерство, ни танцы не увлекли Розиту - она стала теле- и радиоведущей, а также проявила себя как певица.

Женщина не вышла замуж, детей у нее тоже нет, хотя бурных романов в жизни было - хоть отбавляй.

Джакомо:

Родился почти сразу после Розиты - в 1966 году. Мальчик пошел в певцы, но неожиданно в 23 года потерял способность петь. Все попытки исполнить что-то приводили к удушью. Медики просто разводили руками...

Джакомо впал в глубокую депрессию, ушел от друзей, расстался с девушкой, закрылся в себе. Спасла его только вера. Молодой человек стал постоянно ходить в церковь, читал духовную литературу.

Семья отвезла его в Лурд - город католических паломников. Там пришло настоящее исцеление. Джакомо стал увлекаться христианской музыкой, писал книги, снова начал петь.

Четыре года он встречался с будущей женой, сохраняя целомудрие. Потом пара поженилась, у них родился сын-единственный внук Челентано и Мори.

Розалинда:

Родилась в 1968 году и с ней родителям было больше всего хлопот. Будучи уже взрослой, она часто жаловалась прессе на несчастливое детство, будто бы родители недостаточно любили ее и мало уделяли внимания - карьера для них стояла на первом месте.

Розалинда тоже снялась в "Юппи-ду", и это было счастливое время, когда вся семья много времени проводила вместе на съемочной площадке.

Потом Розалинда увлеклась рисованием и проявляла успехи на этом поприще.

В 18 лет юная бунтарка сбежала из дома и 6 месяцев жила на улице с бездомными в попытках найти себя.

В конце концов, родные вернули ее в семью и убедили заняться актерством и музыкой.

Потом была личная драма. 23-летняя девушка влюбилась в художника и продюсера Паоло Пьерлуиджи, влюбленные хотели пожениться.

Однако избранник Розалинды умер от рака мозга. Последовала долгая депрессия, девушка увлеклась алкоголем. Так продолжалось несколько лет.

В это время Розалинда умудрилась сняться в фильме Мэла Гибсона "Страсти Христовы" в роли Сатаны.

Гибсон ввел этот персонаж уже в ходе съемок, работала актриса без гонорара - ради обретения творческого опыта. Ей пришлось сбрить брови и учить арамейский язык.

В 36 лет младшая дочь Челентано попробовала покончить с собой. Врачи вернули ее к жизни. В 47 лет последовал новый удар - рак молочной железы.

Пришлось пережить двойную мастоэктомию, но Розалинда не стала восстанавливать грудь операциями, она приняла свое новое тело.

В какой-то момент женщина призналась в своей нетрадиционной ориентации, чем очень расстроила звездного отца. Никакие родительские нотации Розалинду не вразумили, Челентано пришлось смириться с позицией дочери.

В СМИ попали истории о романах Розалинды с Моникой Белуччи и Азией Ардженто, а также другими женщинами.

Последнее увлечение дочери Челентано - Симона Бориони. Розалинде тогда было 45 лет. Подруги хотели оформить законные отношения, но в Италии однополые браки под запретом. В итоге через какое-то время союз распался и женщины расстались.

Сейчас Розалинде 55, и она почти не снимается, зато полностью отдалась увлечению живописью и уделяет много внимания своему здоровью.