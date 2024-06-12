Пять самых скандальных выходок эксцентричного гения Сальвадора Дали

16:06 2024-06-12
Пять самых скандальных выходок эксцентричного гения Сальвадора Дали

В мае 2024 года исполнилось 120 лет со дня рождения одного из самых неординарных художников в истории живописи, запомнился он не только своими диковинными полотнами, но и не менее дерзкими выходками.

Чуть не погиб в скафандре:

Однажды на Международной выставке сюрреализма Сальвадор Дали читал лекцию в скафандре, что символизировало погружение в его творчество.

Когда же он захотел снять костюм, скафандр заклинило, воздух почти весь вышел, и Дали чуть не задохнулся.

Скафандр вовремя разорвали и вызволили лектора, публика была в восторге: все думали, что это часть сценария выступления.

Омар вместо головного убора и другие эпатажные наряды:

В 1935 году Дали и Гала пришли на маскарад "Бал сновидений" в весьма необычных костюмах.

Художник предстал в виде витрины для бюстгальтера своей жены, на голову он поместил омара, а за спиной колыхались черные крылья в белых перчатках.

Гала надела красную юбку из целлофана и зеленый лиф, вместо шляпки она надела целлулоидного младенца.

На улице Дали мог запросто пройтись в шляпе в виде двухметровой буханки хлеба или фигуры дельфина. Он нацеплял на себя парик-веник и даже гнилую селедку.

Муравьед на позолоченном поводке:

Домашних питомцев Дали тоже заводил себе под стать.

Одним из любимцев был муравьед, которого художник выгуливал на позолоченном поводке по улицам и даже брал с собой на светские вечеринки.

Витрина в духе Дали:

В 1939 году Дали жил в Америке, где его попросили заняться оформлением витрины одного известного магазина.

Дали натянул на манекены парики из волос, которые срезал с покойников, инсталляция также включала черную атласную ванну, банную лохань с навесом из головы буйвола. Буйвол держал во рту окровавленного голубя.

Жители Нью-Йорка толпой повалили в этот магазин, чтобы увидеть удивительную витрину.

На улице образовался затор. Власти боялись, что начнутся беспорядки, решили убрать витрину. Дали был страшно разгневан и разгромил свой шедевр вдребезги, за что, конечно, был сразу же арестован.

Странная любовь:

В 1965 году Дали, будучи в отношениях с Галой, закрутил роман с моделью Амандой Лир.

Гала сначала была возмущена, но потом приняла ситуацию. И вся троица стала весело проводить время вместе.

Втроем они приходили на светские мероприятия, посещали рестораны, постоянно давая поводы для скандальных публикаций прессы.

Гала тоже любила сходить налево, но ее экстравагантный муж был совсем не против. Он разрешал своей жене иметь столько любовников, сколько она хотела.

Под конец жизни парочка стала жить порознь, как того хотела супруга Дали.

Гала поселилась в замке, который Дали купил для нее, а чтобы навестить жену, художник должен был испросить на это ее письменное разрешение.

Когда же Гала умерла, Дали выкрал ее тело из больницы и похоронил его в этом самом замке, потому что именно там хотела покоиться после смерти его обожаемая жена.

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