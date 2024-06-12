Хотите стать звездой - милости просим в баньку

16:38 2024-06-12
Хотите стать звездой - милости просим в баньку

В Китае в скором времени запустят новые оригинальные стримы, которые будут транслироваться прямо из русской бани.

Несколько десятков миллионов китайцев уже в ожидании необычного шоу. Они будут смотреть, как русские мужики и русские красавицы в купальниках парятся в настоящей русской бане.

Транслировать стримы будут из парной в Питере.

До этого китайская стриминговая площадка договорилась с предпринимателями из России, чтобы те построили баню - специально для стримов.

Теперь русские бизнесмены будут зарабатывать на донатах из КНР.

Один из участников проекта сообщил, что камеры для онлайн-трансляций уже начали устанавливать в банных помещениях.

Китайские представители лично приезжали в Россию, чтобы проинспектировать русскую баньку перед предстоящим реалити-шоу.

Кстати, россияне в эту баньку смогут ходить бесплатно, если, конечно, согласятся стать участниками стрима.

Как известно, на указанной китайской стриминговой платформе зарегистрировано на сегодняшний день свыше 30 млн пользователей.

Все они уже в предвкушении нового развлечения. 

Если вы тоже хотите стать звездой уникального онлайн-шоу, приходите попариться в эту питерскую баньку!

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