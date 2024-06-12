Инстасамка отсудила у Ярушина 2 млн рублей за за кавер хита «За деньги да», который исполнила Mia Boyka

Дарья, узнав о том, что коллега без разрешения исполнила ее песню, пришла в возмущение.
Она призвала Мию извиниться за содеянное, но та отказалась. Зотеева решила судиться с артисткой.
В результате иск подал директор Инстасамки, Максим Владимирович Столяров.
Именно ему принадлежат авторские права на композицию.
При этом ответчиком в суде стала не Бойка, а создатель и ведущий подкаста MUZLOFT Стас Ярушин.
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