Инстасамка отсудила у Ярушина 2 млн рублей за за кавер хита «За деньги да», который исполнила Mia Boyka

18:11 2024-06-12
Инстасамка отсудила у Ярушина 2 млн рублей за за кавер хита «За деньги да», который исполнила Mia Boyka

Стас Ярушин регулярно приглашает в свое шоу MUZLOFT известных исполнителей, где поет вместе с ними. Осенью прошлого года артист позвал в студию Mia Boyka. Молодая певица по просьбе актера спела хит Инстасамки «За деньги да».

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Дарья, узнав о том, что коллега без разрешения исполнила ее песню, пришла в возмущение.

Она призвала Мию извиниться за содеянное, но та отказалась. Зотеева решила судиться с артисткой.

В результате иск подал директор Инстасамки, Максим Владимирович Столяров.

Именно ему принадлежат авторские права на композицию.

При этом ответчиком в суде стала не Бойка, а создатель и ведущий подкаста MUZLOFT Стас Ярушин.

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