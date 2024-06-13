63-летняя, ка многие говорят, бабушка родит ребенка от 26-летнего парня

10:44 2024-06-13
63-летняя, ка многие говорят, бабушка родит ребенка от 26-летнего парня

63-летняя женщина из Великобритании, у которой родится ребенок от ее 26-летнего любовника, дала отпор критикам, которые заявили, что она не проживет достаточно долго, чтобы увидеть, как растет ее ребенок.

63-летняя женщина из Великобритании, у которой родится ребенок от ее 26-летнего любовника, дала отпор критикам, которые заявили, что она не проживет достаточно долго, чтобы увидеть, как растет ее ребенок.

Шерил Маккейн уже мама семерых детей и бабушка 17 внуков, но теперь она хочет подарить своему мужу Корану, который младше ее на 37 лет, собственного ребенка.

Она впервые встретила Корана, когда он пришел на заправочную станцию, где она работала кассиром: «Потребовалось некоторое время, чтобы все наладилось», - рассказала она журналу Closer.

«Затем, после того как мы впервые занялись любовью, Коран признался, что был девственником.

Я была поражена, но он сказал, что ждал подходящего человека, и это заставило меня почувствовать себя такой особенной».

Она сказала, что, если бы он не сказал ей, она бы и понятия не имела, что это был его первый опыт.

Пара наняла суррогатную мать, чтобы помочь им произвести ребенка на свет.

На критические комментарии, Шерил не сомневается в своей способности воспитать ребенка, учитывая, что она уже вырастила семерых своих.

Поскольку задействована суррогатная мать, процесс был немного сложнее.

Хотя Шерил и Коран в восторге от перспективы появления у них ребенка, который должен родиться сразу после&nbsp;Рождества, не все разделяют их энтузиазм.

Шестеро из семи детей Шерил теперь отказываются с ней разговаривать.

Не обошлось и без троллинга в Интернете.

Шерил, чья собственная мама прожила до 100 лет, объяснила:

«Люди говорят, что я могу не дожить, когда нашему ребенку исполнится 18, но никому не обещают этого, когда люди становятся родителями. Никто не знает, что произойдет в будущем, независимо от возраста!»

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