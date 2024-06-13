Молодая мать выпрыгнула вслед за выпавшим из окна сыном

«25-летняя уроженка Таджикистана вместе с трехлетним сыном пришла в гости к матери. Ребенок, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, которая находилась на третьем этаже», — сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

Мальчик упал на балкон второго этажа. Мать, увидев, что сын выпал в окно, прыгнула вслед за ним.

Оба в тяжелом состоянии были госпитализированы в разные больницы.

У ребенка врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, переломом лобной кости.

У женщины — перелом позвоночника в области поясницы, травмы груди, головы и ног.