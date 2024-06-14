Люди с двумя пальцами на ногах: На самом севере Зимбабве есть особенное племя Вадома

12:30 2024-06-14
Люди с двумя пальцами на ногах: На самом севере Зимбабве есть особенное племя Вадома

Племя Вадома, которое имеет минимальные контакты с окружающим миром, ибо представители племени разительно отличаются по внешнему виду со стандартными африканцами.

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Дело в том, что «вадомовцы» почти поголовно болеют эктродактилией.

Или, говоря проще, страдают от редкой генетической мутации, встречающейся и в «большом мире» из-за которой мизинец и большой палец каждой ноги как бы повёрнут внутрь, а средние пальцы полностью отсутствуют.

Местное население, не относящееся к народу Вадома, называют представителей племени «страусоногими» или «двупалыми», а также стараются сильно не пересекаться и не иметь общие дела с «мутантами».

Нужно отметить, что в племени Вадома рождаются и вполне себе нормальные люди.

Но генетическая мутация здесь – что-то вроде «второй нормы», и никто не расстраивается, если мальчик или девочка рождаются всего с двумя пальчиками на каждой ноге.

Причина кроется в глубокой изоляции племени и жестокой ограниченности генофонда, из-за чего, внутри Вадома, постоянно возникают браки между братьями и сёстрами, отчего постоянно появляется потомство от самых ближайших родственников.

Вся проблема зиждется на очень древней традиции, согласно которой представители этого народа не должны жениться либо выходить замуж за представителей других племён.

Распоряжение, принятое когда-то в незапамятные времена на совете вождей, неукоснительно соблюдается и в XXI веке.

Как считают учёные, из-за этой внутренней особенности социального устройства, не за горами те времена, когда абсолютно всё новое поколение родится мутировавшим.

Более того, чем дальше проглядывается будущее этого племени, тем больше мутаций будет накапливать этот малый народ, который либо сгинет с поверхности нашей планеты, либо станет родоначальником совершенно уникальной шестой расы, а то и нового вида.

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