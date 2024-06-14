На Ямале самолет Ан-26 разломился пополам, совершив жесткую посадку

Пассажирский самолет Ан-26 приземлился в километре от взлетно-посадочной полосы. Борт принадлежит авиакомпании "Ютэйр", он летел по маршруту Сабетта-Утренний.

Удалившись на 3 км от аэропорта, самолет исчез с радаров. Потом поступили сведения о том, что воздушное судно вынуждено было совершить непредвиденную посадку в километре от посадочной полосы.

По предварительной информации, погибших нет, некоторым людям понадобилась медицинская помощь.

Предполагается, что сильный туман и плохая видимость послужили причиной для ошибки пилотов, которые выпустили шасси раньше положенного времени. В итоге самолет зацепил ограждения и упал. Официального подтверждения версии пока нет.