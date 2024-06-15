Тайсон: Я создал тренд, который подхватили современные короли хип-хопа, я первый кто стал скупать Rolls‐Royce и Ferrari

02:34 2024-06-15
Тайсон: Я создал тренд, который подхватили современные короли хип-хопа, я первый кто стал скупать Rolls‐Royce и Ferrari

«Еще в восьмидесятых годах я выпотрошил их, сделал обивку в стиле Gucci и поставил в них холодильники. В одном из лимузинов я даже оборудовал джакузи. И я точно знаю, что я был первым, кто оборудовал в автомобиле факс»

Знаменитый боксер со скандальной репутацией известен не только своими достижениями на ринге, но и баснословными доходами, которые он, впрочем, умудряется очень быстро спускать на роскошную жизнь.

Особую страсть Тайсон испытывает к автомобилям. В воспоминаниях он хвалился, что был одним из немногих черных парней, которые в 20-летнем возрасте покупали легально машины элитного класса.

Майк не просто покупал дорогие авто, но и переделывал их на свой лад

Еще в восьмидесятых годах я выпотрошил их, сделал обивку в стиле Gucci и поставил в них холодильники. В одном из лимузинов я даже оборудовал джакузи. И я точно знаю, что я был первым, кто оборудовал в автомобиле факс.

В личном гараже Тайсон держал десятки машин, в том числе суперкары, например, Lamborghini. Роскошные автомобили он также дарил членам своей команды.

Вообще деньги он тратил с большим шиком, в 2000 году в одном из ювелирных магазинов Лондона Тайсон оставил около 700 000 долларов.

Однажды он арендовал сверхзвуковой Concorde, чтобы прокатиться на нем в Париж со своей подругой.

Неслабая часть бюджета тратилась на недвижимость. Большая часть боев с участием Тайсона проводилась в Лас-Вегасе, там же была и главная резиденция спортсмена.

В этом доме буквально все, от таких мелочей, как туалетная бумага, до меблировки было изготовлено в ателье модельера Джанни Версаче.

В резиденции было несколько домашних кинотеатров, свой водопад, в саду росли экзотические деревья и стояли статуи великих воинов, включая фигуру Александра Македонского, их делали по специальному заказу боксера.

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