Тайсон: Я создал тренд, который подхватили современные короли хип-хопа, я первый кто стал скупать Rolls‐Royce и Ferrari

Знаменитый боксер со скандальной репутацией известен не только своими достижениями на ринге, но и баснословными доходами, которые он, впрочем, умудряется очень быстро спускать на роскошную жизнь.
Особую страсть Тайсон испытывает к автомобилям. В воспоминаниях он хвалился, что был одним из немногих черных парней, которые в 20-летнем возрасте покупали легально машины элитного класса.
Майк не просто покупал дорогие авто, но и переделывал их на свой лад
Еще в восьмидесятых годах я выпотрошил их, сделал обивку в стиле Gucci и поставил в них холодильники. В одном из лимузинов я даже оборудовал джакузи. И я точно знаю, что я был первым, кто оборудовал в автомобиле факс.
В личном гараже Тайсон держал десятки машин, в том числе суперкары, например, Lamborghini. Роскошные автомобили он также дарил членам своей команды.
Вообще деньги он тратил с большим шиком, в 2000 году в одном из ювелирных магазинов Лондона Тайсон оставил около 700 000 долларов.
Однажды он арендовал сверхзвуковой Concorde, чтобы прокатиться на нем в Париж со своей подругой.
Неслабая часть бюджета тратилась на недвижимость. Большая часть боев с участием Тайсона проводилась в Лас-Вегасе, там же была и главная резиденция спортсмена.
В этом доме буквально все, от таких мелочей, как туалетная бумага, до меблировки было изготовлено в ателье модельера Джанни Версаче.
В резиденции было несколько домашних кинотеатров, свой водопад, в саду росли экзотические деревья и стояли статуи великих воинов, включая фигуру Александра Македонского, их делали по специальному заказу боксера.
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