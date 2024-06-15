Набор блюд, которые входили в меню Сталина на банкетах и в повседневной жизни

13:05 2024-06-15
Набор блюд, которые входили в меню Сталина на банкетах и в повседневной жизни

Советский вождь не особо заморачивался разнообразием и числом блюд, подаваемых к столу во время обеда. Однако банкеты, проходившие на государственном уровне, были особенно изысканными и роскошными.

Обильный стол считался подтверждением силы и величия государства. Такое отношение к застолью перешло и в обычные советские семьи, которые, устраивая дорогие застолья, старались продемонстрировать свой социальный статус.

На банкетах вождя и его гостей угощали рыбой премиальных сортов, зернистой и кетовой икрой. Рыбу Сталин очень любил, больше всего ему нравилась копченая и соленая.

На столе на таких мероприятиях всегда были редкие мясные лакомства, свежее овощное и фруктовое ассорти.

Обязательным элементом застолья были угощения грузинской кухни: цыпленок табака, харчо, лобио, чахохбили, различные сыры.
На банкетах для важных лиц подавали жаркое из дичи, это были рябчики, куропатки, оленина, лосятина.

Сталина обилие и разнообразие блюд на государственных приемах не прельщало, он был осторожен и старался пробовать только знакомую еду.

На столе всегда было много дорогой выпивки - коньяки, грузинские, молдавские, венгерские, азербайджанские вина. Однако Сталин был очень сдержан в употреблении алкоголя и лишнего себе не позволял. Все, что он мог себе разрешить, это несколько глотков сухого вина. Зато тосты он произносил длинные и глубокие, они больше напоминали торжественную речь.

В обычной жизни советский лидер был довольно неприхотлив в еде. На столе были стандартные блюда, как у обычных советских граждан. Не брезговал Стали и блюдами из кремлевской столовой. Это были простые кушанья русской кухни: каши, ленивые щи из свежей капусты, свекольник, окрошка, картошка.

Очень любил Сталин грузинские шашлыки и картофельный пирог с корочкой, который был сладким и запекался в духовке.

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