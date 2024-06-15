Бывший вагнеровец набросился с ножом на 12-летнего ребенка

Происшествие случилось в ночь на 14 июня. 12-летний мальчик приехал с мамой в гости к родственнице. Примерно в 11 часов вечера он ушел спать в свою комнату.

Ночью тетя услышала странные звуки из спальни племянника. Она вошла в комнату и ничего не могла понять, свет включить не получалось.

Женщина принесла с собой светильник и увидела страшное зрелище: в комнате был мужчина, который натянул на лицо майку. Преступник уже нанес ножевой удар мальчику. Женщина пыталась задержать нападавшего, но ему удалось скрыться.

Следственные органы выяснили подробности инцидента. Злоумышленник проник в дом, отключил свет, потом снял обувь и положил у дверей рюкзак. Мужчина пошел на кухню, где взял нож, вошел в комнату к ребенку и нанес ему удар.

Преступник был задержан через несколько часов. Он уже был судим не один раз за кражи и убийство. Юрий ранее три месяца служил в ЧВК "Вагнер". Сам он сообщил, что о случившемся ничего не помнит.

Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него повреждена трахея.

Историю рассказал телеграм-канал Baza