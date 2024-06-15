В Китае семилетняя девочка спасла отца от смерти во время сердечного приступа

17:27 2024-06-15
В Китае семилетняя девочка спасла отца от смерти во время сердечного приступа

У мужчины внезапно развился сердечный приступ, но его маленькая дочь не растерялась и смогла оказать первую помощь.

Происшествие случилось в Харбине. Отец находился в гостиной и вдруг неожиданно резко наклонился вперед и упал на пол. Мужчина задыхался и хватался за грудь.

Дочка услышала шум и прибежала в комнату. Она подложила под голову отца подушку и стала оказывать первую помощь.

Семилетний ребенок грамотно провел сердечно-легочную реанимацию, продолжая процедуру в течение нескольких минут.

Потом девочка принесла отцу необходимое лекарство, отложила нужное число таблеток и дала их мужчине с ложечки.

Проделав все это, смышленый ребенок позвонил матери и рассказал ей всю ситуацию.

Женщина объяснила поведение дочери:

Она видела видеоролики о первой помощи, и я учила ее раньше, но это был ее первый раз.

Когда на вызов приехала бригада скорой помощи, врачи сказали, что действия девочки помогли спасти мужчине жизнь.

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