В Китае семилетняя девочка спасла отца от смерти во время сердечного приступа

Происшествие случилось в Харбине. Отец находился в гостиной и вдруг неожиданно резко наклонился вперед и упал на пол. Мужчина задыхался и хватался за грудь.
Дочка услышала шум и прибежала в комнату. Она подложила под голову отца подушку и стала оказывать первую помощь.
Семилетний ребенок грамотно провел сердечно-легочную реанимацию, продолжая процедуру в течение нескольких минут.
Потом девочка принесла отцу необходимое лекарство, отложила нужное число таблеток и дала их мужчине с ложечки.
Проделав все это, смышленый ребенок позвонил матери и рассказал ей всю ситуацию.
Женщина объяснила поведение дочери:
Она видела видеоролики о первой помощи, и я учила ее раньше, но это был ее первый раз.
Когда на вызов приехала бригада скорой помощи, врачи сказали, что действия девочки помогли спасти мужчине жизнь.
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