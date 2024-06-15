Блогерша продавала газы из кишечника, но бизнес едва не довел ее до инфаркта

Речь идет о Стефани Матто, участнице американского реалити-шоу "Виза невесты. Виза жениха". Популярной красивая блондинка стала вовсе не из-за шоу.

Она придумала необычный и очень прибыльный бизнес: по просьбе своих поклонников девушка стала продавать им пуки собственного производства.

Кишечные газы она сначала накапливала в себе, потом аккуратно выпускала их в баночку, продавался сей продукт за 1000 долларов. Почти столько же, между прочим, стоят дорогие элитные духи.

Однако бизнес долго не продержался, из-за обилия кишечных газов у сексуальной продавщицы пуков едва не случился сердечный приступ.

Итак, продажа газов приносила Стефани до 50 тыс. долларов в неделю! Конечно, девушка не готова была отказываться от такого дохода и, наоборот, старалась его приумножить. Для этого требовалось найти способы ускорения "производства".

Стефани начала экспериментировать с питанием, придумывала диеты, которые провоцировали метеоризм. Кроме того, она опытным путем проверяла, какие продукты дают более интересный "аромат".

Особенно понравился Стефани запах пуков, который получался после протеиновых смузи с обилием бананов.

В итоге в кишечнике красотки собралось очень большое количество газов, что почти довело ее до предынфарктного состояния.

Врачи строго-настрого запретили предприимчивой блондинке есть продукты, ведущие к метеоризму, и прописали ей препараты, уменьшающие газообразование.

Но Стефани не растерялась, в запасе у нее была еще одна бизнес-идея: обаятельная девушка стала продавать собственный пот, собирая его с груди. Охотников купить эксклюзивный продукт по цене 500 долларов за баночку оказалось немало.