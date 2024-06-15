В Виннице украинец застрелил девушек-блогеров, высмеивавших россиян

23-летний мужчина из пистолета застрелил 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая затем умерла в больнице.

По информации источника, позже у берега реки Южный Буг нашли с огнестрельным ранением головы тело стрелка.

Конфликт разгорелся на почве личных отношений, рассказали местные правоохранители.

«В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – "Вере Пантере" и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – написано в статье.

В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями.

У второй девушки, сообщает издание, в одной из социальных сетей был никнейм «Бандеровка». Но, по версии «Телеграфа», данные о личностях погибших официально пока еще не подтверждены.