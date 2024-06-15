В Виннице украинец застрелил девушек-блогеров, высмеивавших россиян

23-летний мужчина из пистолета застрелил 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая затем умерла в больнице.
По информации источника, позже у берега реки Южный Буг нашли с огнестрельным ранением головы тело стрелка.
Конфликт разгорелся на почве личных отношений, рассказали местные правоохранители.
«В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – "Вере Пантере" и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – написано в статье.
В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями.
У второй девушки, сообщает издание, в одной из социальных сетей был никнейм «Бандеровка». Но, по версии «Телеграфа», данные о личностях погибших официально пока еще не подтверждены.
Михаил сильно ревновал 18-летнюю жену Наталью и с трудом мог контролировать гнев из-за потери своего товарища, а также воспринимал близко к сердцу, когда о нем плохо говорили.
В квартиру, где произошло ЧП, она переехала несколько месяцев назад.
По словам знакомых, мужчина приехал туда, так как не хотел соглашаться на развод.