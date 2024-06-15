В Виннице украинец застрелил девушек-блогеров, высмеивавших россиян

18:44 2024-06-15
В Виннице украинец застрелил девушек-блогеров, высмеивавших россиян

«Телеграф» сообщает, что на Украине застрелили двух стримерш, «смеявшихся над россиянами». Уточняется, что преступником оказался муж одной из девушек.

23-летний мужчина из пистолета застрелил 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая затем умерла в больнице.

По информации источника, позже у берега реки Южный Буг нашли с огнестрельным ранением головы тело стрелка.

Конфликт разгорелся на почве личных отношений, рассказали местные правоохранители.

«В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – "Вере Пантере" и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – написано в статье.

В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями.

У второй девушки, сообщает издание, в одной из социальных сетей был никнейм «Бандеровка». Но, по версии «Телеграфа», данные о личностях погибших официально пока еще не подтверждены.

Изображение статьи

Михаил сильно ревновал 18-летнюю жену Наталью и с трудом мог контролировать гнев из-за потери своего товарища, а также воспринимал близко к сердцу, когда о нем плохо говорили.

В квартиру, где произошло ЧП, она переехала несколько месяцев назад.

По словам знакомых, мужчина приехал туда, так как не хотел соглашаться на развод.

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