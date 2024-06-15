Виновница ДТП предложила секс полицейским, чтобы ее отпустили, но ее арестовали за взятку

19:45 2024-06-15
Виновница ДТП предложила секс полицейским, чтобы ее отпустили, но ее арестовали за взятку

21-летняя жительница Техаса стала виновницей дорожной аварии и хотела откупиться от сотрудников полиции сексом, но лишь ухудшила свое положение.

Дульсе Ортис устроила ДТП на севере Хьюстона. Ее машина влетела в бордюр и уничтожила цветочную клумбу, по дороге сбив дорожный знак.

Авария произошла возле жилого дома. Виновница ДТП скрылась с места происшествия, оставив там свой автомобиль.

Позже она вернулась, и там ее ждали полицейские. Девушка была сильно выпившая и требования сотрудников полиции выполнять отказывалась, за это ее пришлось арестовать.

Когда задержанную везли в участок, она пыталась предлагать сексуальные услуги в обмен на свободу. Однако блюстители порядка оказались непробиваемыми, кроме того очень уважали закон.

После неприличных предложений девушки ей было предъявлено еще одно обвинение - теперь уже за предложение взятки должностному лицу.

История была рассказана иностранным изданием  True Crime Daily.

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