Виновница ДТП предложила секс полицейским, чтобы ее отпустили, но ее арестовали за взятку

Дульсе Ортис устроила ДТП на севере Хьюстона. Ее машина влетела в бордюр и уничтожила цветочную клумбу, по дороге сбив дорожный знак.

Авария произошла возле жилого дома. Виновница ДТП скрылась с места происшествия, оставив там свой автомобиль.

Позже она вернулась, и там ее ждали полицейские. Девушка была сильно выпившая и требования сотрудников полиции выполнять отказывалась, за это ее пришлось арестовать.

Когда задержанную везли в участок, она пыталась предлагать сексуальные услуги в обмен на свободу. Однако блюстители порядка оказались непробиваемыми, кроме того очень уважали закон.

После неприличных предложений девушки ей было предъявлено еще одно обвинение - теперь уже за предложение взятки должностному лицу.

История была рассказана иностранным изданием True Crime Daily.