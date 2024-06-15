В Москве мужчина на роликовых коньках сбил пенсионерку, которая потом умерла в больнице

22 мая 88-летняя женщина попала в реанимационное отделение с серьезной травмой. Пенсионерка прогуливалась в парке Тушино с собакой.

В этот момент мимо проехал мужчина на роликовых коньках. Он не заметил собачий поводок на земле и случайно зацепил его во время езды.

Потянув за поводок, роллер уронил пожилую женщину, она сильно ударилась головой об асфальт.

После этого пострадавшую отвезли в больницу, там она умерла, не приходя в сознание.

Личность роллера установили, 60-летний мужчина допрошен, в настоящий момент он проходит по уголовному делу как свидетель.