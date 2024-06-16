Загадочная история Эми Линн, которая исчезла 26 лет назад, но так и не была найдена

00:37 2024-06-16
Загадочная история Эми Линн, которая исчезла 26 лет назад, но так и не была найдена

Эми Линн пропала без вести при странных обстоятельствах в 1998 году, в 2010 после тщетных поисков девушку объявили умершей.

За любую информацию об Эми ФБР предлагает 25 000 долларов, семья готова выплатить 50 000 за рассказ о местонахождении Эми и 250 000 за ее безопасное возвращение домой.

В этом году пропавшей женщине должно было исполниться 49 лет.

Это странное дело так и осталось нераскрытым.

В марте 1998 года семейство Брэдли - родители, дочь и сын - путешествовали на круизном лайнере "Рапсодия морей". Они совмещали отпуск с празднованием выпускного 23-летней Эми Линн.

Все было чудесно, вечерами девушка веселилась в музыкальном клубе и возвращалась в каюту за полночь. 

В один из дней отец увидел ее ранним утром спящей на балконе. Он отлучился всего на несколько минут, вернувшись, Эми уже не обнаружил. Дочь таинственным образом исчезла.

Самая простая и очевидная версия была такая: девушка упала за борт и утонула. Семья категорически отрицала подобный исход. Эми недавно успешно сдала экзамен на спасателя и была опытным пловцом. К тому же судно в момент исчезновения девушки стояло недалеко от берега.

Корабль тщательно обыскали, Эми на нем не нашли. Никто не мог объяснить, куда она могла деться.

Береговая охрана принялась активно искать пропавшую. В поисках были задействованы капитаны других круизных лайнеров, находившихся поблизости. Водное пространство прочесывали со всех сторон. Эми так и не нашли.

Казалось невозможным, что она могла скрыться от близких по своей воле. Девушка недавно нашла новую работу и была довольна своей жизнью.

Возникла версия о похищении. Родители подозревали членов экипажа, которые будто бы показывали неуместный интерес к Эми.

Ходили неподтвержденные разговоры, что один из стюардов обещал девушке отвезти ее в ресторан Carlos'n Charlie's после прибытия в Арубу. Между тем, именно там последний раз была замечена молодая американская девушка Натали Холлоуэй, которая пропала в 2005 году и тоже так и не была найдена. Странное совпадение?...

Семья нанимала частных сыщиков, подключила к делу Белый дом. Итоги были неутешительными: удалось получить лишь несколько сообщений о том, что девушку с похожей внешностью видели в разных местах, но информация осталась неподтвержденной.

У ФБР возникла новая версия - Эми продали в сексуальное рабство. Она подкреплялась сообщением одного американского солдата. В одном из борделей он встретил девушку, назвавшую себя Эми Лнн Брэдли и умолявшую его о помощи. Турист испугался, что сам попадет в неприятную историю, и ничего не предпринял, чтобы помочь девушке.

В 2005 году по электронной почте родители получили письмо, где была фотография женщины в откровенном полуголом наряде, она была очень похожа на Эми.

В этом же году один турист рассказал, что видел в туалете в торговом центре на Барбадосе женщину, похожую на Эми. Рядом с ней было трое мужчин, они угрожали ей. Когда женщина осталась одна возле дамских кабинок, то сообщила туристу информацию о себе: ее звали Эми, и она была из Вирджинии.

Это были последние сведения об исчезнувшей Эми. Что с ней произошло, никто не знает до сих пор.

Храмова Оксана
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