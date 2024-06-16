Под Лунинцем загорелся экскурсионный автобус Neoplan с пассажирами

13:57 2024-06-16
Под Лунинцем загорелся экскурсионный автобус Neoplan с пассажирами

Происшествие случилось недалеко от Лунинца на трассе М10 «Гомель-Кобрин», видео с кадрами пожара было выложено в сеть.

Возгорание произошло примерно в 9 утра, в тушении огня участвовали спасательные бригады, об этом сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

По словам официального представителя областного управления МЧС Ирины Тукай, пассажиры смогли выбраться из горящего автобуса самостоятельно, никто из людей не пострадал.

За рулем Neoplan был 35-летний водитель.

Как известно, в автобусе в момент возгорания находилось 45 человек.

Пожар начался на 350-ом километре автодороги М10 в задней части транспортного средства, сначала люди услышали громкий хлопок, потом появился огонь. Информацию передали из областного управления ГАИ.

Это был экскурсионный автобус, который направлялся из Барановичей в Туров.

Рядом с местом происшествия на полчаса было перекрыто движение транспорта.

Показать следующие комментарии
Фото
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
admin
13:04

admin

Боинг 727 Джет Лимо – это уникальный лимузин, созданный из реактивного пассажирского самолета

Боинг 727 Джет Лимо – это уникальный лимузин, созданный из реактивного пассажирского самолета

Его преобразовали в автомобиль, удалив крылья и хвост и установив на шасси автобуса Mercedes-Benz.
admin
12:51

admin

Бренд обуви Юнайтед Нуд представил свой уникальный автомобильный концепт Lo-Res

Бренд обуви Юнайтед Нуд представил свой уникальный автомобильный концепт Lo-Res

Концепт Lo-Res, отличающийся футуристичным дизайном, напоминающим черты Тесла.
admin
12:48

admin

Messerschmitt KR175 С 1953 по 1955 год в Германии было выпущено от 15 000 до 20 000 экземпляров

Messerschmitt KR175 С 1953 по 1955 год в Германии было выпущено от 15 000 до 20 000 экземпляров

Авто KR175 от компании Мессершмитт, которую после Второй мировой войны переориентировали с производства самолетов на другую продукцию.
admin
12:36

admin

General Motors Firebird Прототип Фаербёрд, вдохновленный дизайном истребителей

General Motors Firebird Прототип Фаербёрд, вдохновленный дизайном истребителей

Автомобиль стал звездой международных выставок Motorama, куда его привозили трижды.
admin
12:33

admin

Итальянский спорткар Феррари 512S Модуло, впервые показанный на Женевском автосалоне в 1970 году

Итальянский спорткар Феррари 512S Модуло, впервые показанный на Женевском автосалоне в 1970 году

Этот футуристический авто больше напоминал космический корабль, чем традиционный, даже для сегодня, автомобиль.
admin
12:31

admin

Компания Бердс Ай, известная своими замороженными овощами, заказала уникальный автомобиль Pea Car

Компания Бердс Ай, известная своими замороженными овощами, заказала уникальный автомобиль Pea Car

Автомобиль, который впервые появился на телеэкранах в 2005 году. Этот автомобиль, сделанный в виде большой зеленой горошины, быстро стал известен как Фольксваген Пи Кар.