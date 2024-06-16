Под Лунинцем загорелся экскурсионный автобус Neoplan с пассажирами

Возгорание произошло примерно в 9 утра, в тушении огня участвовали спасательные бригады, об этом сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

По словам официального представителя областного управления МЧС Ирины Тукай, пассажиры смогли выбраться из горящего автобуса самостоятельно, никто из людей не пострадал.

За рулем Neoplan был 35-летний водитель.

Как известно, в автобусе в момент возгорания находилось 45 человек.

Пожар начался на 350-ом километре автодороги М10 в задней части транспортного средства, сначала люди услышали громкий хлопок, потом появился огонь. Информацию передали из областного управления ГАИ.

Это был экскурсионный автобус, который направлялся из Барановичей в Туров.

Рядом с местом происшествия на полчаса было перекрыто движение транспорта.