Игрок «Филадельфия Иглз» засветился на видео, убегая от голой проститутки из номера отеля

Спортсмен не захотел платить девушке по вызову за сексуальные услуги и хотел попросту сбежать из номера.

Он стал быстро собирать вещи и выбежал за дверь. Девушка погналась за мужчиной в чем мать родила по гостиничным коридорам.

Пикантную погоню другие девушки-путаны сняли на видео и выложили в сеть в отместку Тереллу Льюису.

В описании под роликом они отметили аккаунты лиги НФЛ и тренерского штаба "Филадельфия Иглз". Именно за этот клуб выступает игрок, попавший на видео.

Девушки высказали требование спортивному руководству о выделении денег для оплаты оказанных Льюису услуг.

Ролик за 24 часа набрал более 12 миллионов просмотров и огромное количество комментариев.

Болельщики "Иглз" предлагали руководству клуба расторгнуть договор с Льюисом и заключить контракт с девушкой, которая в скорости "забега" ничуть не уступила спортсмену.