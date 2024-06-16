Игрок «Филадельфия Иглз» засветился на видео, убегая от голой проститутки из номера отеля

19:14 2024-06-16
Игрок «Филадельфия Иглз» засветился на видео, убегая от голой проститутки из номера отеля

Лайнбэкер Терелл Льюис стал героем вирусного ролика, который за сутки набрал больше 12 млн просмотров.

Спортсмен не захотел платить девушке по вызову за сексуальные услуги и хотел попросту сбежать из номера.

Он стал быстро собирать вещи и выбежал за дверь. Девушка погналась за мужчиной в чем мать родила по гостиничным коридорам.

Пикантную погоню другие девушки-путаны сняли на видео и выложили в сеть в отместку Тереллу Льюису.

В описании под роликом они отметили аккаунты лиги НФЛ и тренерского штаба "Филадельфия Иглз". Именно за этот клуб выступает игрок, попавший на видео.

Девушки высказали требование спортивному руководству о выделении денег для оплаты оказанных Льюису услуг.

Ролик за 24 часа набрал более 12 миллионов просмотров и огромное количество комментариев.

Болельщики "Иглз" предлагали руководству клуба расторгнуть договор с Льюисом и заключить контракт с девушкой, которая в скорости "забега" ничуть не уступила спортсмену.

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