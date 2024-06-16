В Соединенных Штатах задержали полицейского за съемки в порнофильме

Полицейского, которого арестовали за незаконные действия, зовут Шон Херман. Случай произошел в Нэшвилле, штат Теннесси.

Сотрудник полиции снимался в фильме для взрослых в своей настоящей униформе, при этом участвовал в съемках в рабочее время.

На съемочную площадку мужчина явился прямо на патрульной машине.

По сюжету полицейский должен был остановить женщину, сидящую за рулем встречного автомобиля.

Как известно, раньше американец уже был привлечен к ответственности за неправомерное поведение по отношению к сотруднику полиции, своему коллеге.

Через день после того, как стало известно об участии мужчины в порнофильме, его уволили из полиции.

Теперь бывшего полицейского ждет судебное разбирательство. Шон Херман внес залог в 3000 долларов и был выпущен из тюрьмы до суда.