В Соединенных Штатах задержали полицейского за съемки в порнофильме

19:35 2024-06-16
В Соединенных Штатах задержали полицейского за съемки в порнофильме

Мужчина не просто участвовал в проекте, но и использовал для этого настоящую полицейскую форму.

Полицейского, которого арестовали за незаконные действия, зовут Шон Херман. Случай произошел в Нэшвилле, штат Теннесси.

Сотрудник полиции снимался в фильме для взрослых в своей настоящей униформе, при этом участвовал в съемках в рабочее время.

На съемочную площадку мужчина явился прямо на патрульной машине.

По сюжету полицейский должен был остановить женщину, сидящую за рулем встречного автомобиля.

Как известно, раньше американец уже был привлечен к ответственности за неправомерное поведение по отношению к сотруднику полиции, своему коллеге.

Через день после того, как стало известно об участии мужчины в порнофильме, его уволили из полиции.

Теперь бывшего полицейского ждет судебное разбирательство. Шон Херман внес залог в 3000 долларов и был выпущен из тюрьмы до суда.

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