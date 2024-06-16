От украинского дрона в зоне СВО женщину-фельдшера уберегла игрушка, подаренная 10-летним сыном

На СВО женщина отправилась из Иркутской области. В зону военных действий приехала добровольцем. У Татьяны свой позывной - Оса.

Будучи на фронте, сделала себе татуировку в виде кардиограммы, которая символизирует жизнь.

Недавно в районе Кременной в ЛНР Оса со своим взводом попала под сильнейший обстрел.

Убегая от украинского дрона, Татьяна потеряла мягкую игрушку-котика, которая была прикреплена к ее рюкзаку.

Сувенир маме прислал 10-летний сын Миша вмести с письмом.

Фельдшер спрыгнула в окоп, чтобы забрать упавшую игрушку, которую хранила как талисман. Это и стало ее спасением.

Через несколько секунд прилетел беспилотник и взорвался как раз неподалеку от Татьяны - она вовремя оказалась в окопе.

Теперь женщина собирается еще больше беречь игрушку-котика, который спас ей жизнь. Она сказала, что никогда не расстанется со своим талисманом.

Несмотря ни на что, Татьяна продолжает нести опасную службу на передовой, спасая жизни российским военным и рискуя своей.