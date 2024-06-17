Происшествие в Нальчике: 13 отдыхающих зависли на 28-метровой высоте на неисправном аттракционе

Людей, которые катались на аттракционе и застряли в нем высоко над землей, пришлось эвакуировать. На место происшествия приехали спасатели республиканского МЧС.

Отдыхающих извлекали из открытых кресел почти с 30-метровой высоты, спасательные службы использовали для этого пожарные лестницы.

Никто из людей, зависших в воздухе на каруселях, не пострадал. Всех удалось благополучно спустить на землю.

Среди эвакуированных граждан были люди разного возраста, включая маленьких детей. Все вели себя спокойно и стойко выдержали стрессовую ситуацию, никакой паники у отдыхающих не было.

Люди просто терпеливо ждали, пока наступит их очередь, чтобы сойти на землю по пожарной лестнице.

Как сообщили в ГУ МЧС по КБР, аттракцион остановился по техническим причинам, каким именно - пока неизвестно.

Карусели были введены в эксплуатацию зимой 2022 года и достигают в высоту 28 метров.

До этого, в сентябре прошлого года, похожий случай произошел в Ставрополе, когда люди застряли на аттракционе "Властелин неба".

Здесь высота конструкции была еще более впечатляющей и составляла 51 метр.

Можно сказать, что людям на каруселях повезло, потому что они зависли "всего лишь" на высоте 35 метров.

Спасать пришлось шестерых отдыхающих, в том числе семилетнего ребенка. Операция по эвакуации людей завершилась лишь после полуночи.