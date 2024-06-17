Плотоядные бактерии, которые могут убить за два дня, распространяются в Японии

По данным Национального института инфекционных заболеваний, который отслеживает случаи синдрома стрептококкового токсического шока (STSS), ко 2 июня этого года число случаев достигло 977, что превышает рекордные 941 случай, зарегистрированные за весь прошлый год, с 1999 года.

Стрептококк группы А (GAS) обычно вызывает отек и боль в горле у детей, известные как “острый фарингит”, но некоторые типы бактерий могут приводить к быстрому развитию симптомов, включая боль и отек конечностей, лихорадку, низкое кровяное давление, за которыми могут последовать некроз, проблемы с дыханием, отказ органов и смерть. Люди старше 50 лет более подвержены этому заболеванию.

“Большинство смертей происходит в течение 48 часов”, - говорит Кен Кикучи, профессор инфекционных заболеваний Токийского женского медицинского университета. “Как только пациент замечает опухоль на ноге утром, к полудню она может распространиться до колена, и он может умереть в течение 48 часов”.

Недавние вспышки произошли и в других странах. В конце 2022 года по меньшей мере пять европейских стран сообщили Всемирной организации здравоохранения об увеличении случаев инвазивного стрептококкового заболевания группы А (iGAS), которое включает STSS. ВОЗ заявила, что рост числа случаев произошел после отмены ограничений по борьбе с Covid.

При нынешних темпах распространения инфекций число случаев в Японии может достичь 2500 в этом году, при “ужасающем” уровне смертности в 30%, сказал Кикучи.

Кикучи призвал людей соблюдать гигиену рук и обрабатывать любые открытые раны. Он сказал, что у пациентов в кишечнике могут быть газы, которые могут загрязнять руки через фекалии.