Олег Жириновский получил 3 млрд рублей в наследство от отца

По словам сына политика, отец не терпел домашней суеты и в принципе не мог считаться семейным человеком.

У него никогда не было жены, у него были сожительницы. Он не семейный человек, он этого не хотел, с ним в принципе жить невозможно. Он очень властный человек, хозяин в доме, (...) какие-то юбки бегающие и плачущие [мешали]

— заявил Олег Жириновский. Внебрачный сын сооснователя ЛДПР также отметил, что в жизни Жириновского дети появлялись не «от большой любви».

"У него были физиологические необходимости, которые он по-своему решал", заявил Олег Жириновский и добавил, что его отец был одинок.