Олег Жириновский получил 3 млрд рублей в наследство от отца

17:46 2024-06-17
Олег Жириновский получил 3 млрд рублей в наследство от отца

Внебрачный сын Жириновского раскрыл детали личной жизни политика: у отца никогда не было жены.

По словам сына политика, отец не терпел домашней суеты и в принципе не мог считаться семейным человеком.

У него никогда не было жены, у него были сожительницы. Он не семейный человек, он этого не хотел, с ним в принципе жить невозможно. Он очень властный человек, хозяин в доме, (...) какие-то юбки бегающие и плачущие [мешали]

— заявил Олег Жириновский. Внебрачный сын сооснователя ЛДПР также отметил, что в жизни Жириновского дети появлялись не «от большой любви».

"У него были физиологические необходимости, которые он по-своему решал", заявил Олег Жириновский и добавил, что его отец был одинок.

Изображение статьи

Олег также признался, что получил 3 млрд рублей в наследство от отца.

Внебрачный сын политика рассказал, что каждый из троих детей получил по 6% от общего дохода.

По его словам, большая часть сбережений политика — 70% — отошла ЛДПР. В документе отмечается, что средств хватит на две партийные предвыборные кампании.

Жириновский-младший сообщил, что фамилия отца стала для него принципиальной, поэтому он снова ее поменял.

Сначала он носил фамилию мамы — Жанны Газдаровой, а затем отца покойного политика — Эйдельштейн.

Олег также уточнил, что нынешнюю взял для того, чтобы продолжить род.

Показать следующие комментарии
Фото
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Храмова Оксана
19:25

Храмова Оксана

Жительница Вьетнама пыталась нелегально перевезти через границу дорогие часы, поместив их внутрь себя

Жительница Вьетнама пыталась нелегально перевезти через границу дорогие часы, поместив их внутрь себя

52-летняя путешественница запихнула в себя швейцарские часы Rolex и Аudemars Piguet стоимостью 12,5 млн рублей.
admin
18:58

admin

Самый высокий пёс в мире очень добр, пуглив и ленив

Самый высокий пёс в мире очень добр, пуглив и ленив

Таким питомцем можно гордиться, ведь недавно Кевина признали самым высоким псом в мире, его рост в холке составляет 97 сантиметров.
Храмова Оксана
18:57

Храмова Оксана

Огромные акулы-молоты наводят ужас на туристов в Испании

Огромные акулы-молоты наводят ужас на туристов в Испании

Пострадавших от нападений пока не выявлено, но у отдыхающих наблюдается настоящая паника.
admin
18:55

admin

Королева красоты Доналсонвилла забила до смерти ребёнка своего бойфренда

Королева красоты Доналсонвилла забила до смерти ребёнка своего бойфренда

В прошлом году Тринити Поуг стала королевой красоты небольшого города Доналсонвилла (Джорджия, США), но теперь её лишили этого титула.
admin
18:46

admin

Женщина родила ребёнка в ресторане, хотя даже не знала, что она беременна

Женщина родила ребёнка в ресторане, хотя даже не знала, что она беременна

случай «скрытой беременности»: Жительница Ричмонда (Вирджиния, США) бросилась в туалет и, корчась на унитазе от боли, с ужасом увидела, что у неё началось кровотечение.
Храмова Оксана
18:44

Храмова Оксана

В Индии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, погибли 15 человек

В Индии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, погибли 15 человек

Крушение произошло возле Нью-Джалпайгури в Западной Бенгалии, всего в аварии пострадали 60 человек.
admin
18:06

admin

Во Владикавказе туристку в коротких шортах выгнали из заведения, назвав "голожопым гостем"

Во Владикавказе туристку в коротких шортах выгнали из заведения, назвав "голожопым гостем"

Путь посетительнице преградили продавщицы, начавшие громки стыдить ее за подобный внешний вид. Видео конфликта опубликовал местный Telegram-канал «Новости Осетии».
article_image 11:20

Маск заявил о том, что в будущем чип импланты в мозг придут на смену мобильным телефонам

Ранее он рассказал, что имплант компании уже получил первый человек, при этом пациент чувствует себя хорошо, а имеющиеся на тот момент данные о работе устройства демонстрировали многообещающие результаты.