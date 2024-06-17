Олег Жириновский получил 3 млрд рублей в наследство от отца

По словам сына политика, отец не терпел домашней суеты и в принципе не мог считаться семейным человеком.
У него никогда не было жены, у него были сожительницы. Он не семейный человек, он этого не хотел, с ним в принципе жить невозможно. Он очень властный человек, хозяин в доме, (...) какие-то юбки бегающие и плачущие [мешали]
— заявил Олег Жириновский. Внебрачный сын сооснователя ЛДПР также отметил, что в жизни Жириновского дети появлялись не «от большой любви».
"У него были физиологические необходимости, которые он по-своему решал", заявил Олег Жириновский и добавил, что его отец был одинок.
Олег также признался, что получил 3 млрд рублей в наследство от отца.
Внебрачный сын политика рассказал, что каждый из троих детей получил по 6% от общего дохода.
По его словам, большая часть сбережений политика — 70% — отошла ЛДПР. В документе отмечается, что средств хватит на две партийные предвыборные кампании.
Жириновский-младший сообщил, что фамилия отца стала для него принципиальной, поэтому он снова ее поменял.
Сначала он носил фамилию мамы — Жанны Газдаровой, а затем отца покойного политика — Эйдельштейн.
Олег также уточнил, что нынешнюю взял для того, чтобы продолжить род.
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