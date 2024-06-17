Во Владикавказе туристку в коротких шортах выгнали из заведения, назвав "голожопым гостем"

Ссора разгорелась в одном из городских ТЦ.
На кадрах видно, как в магазин пытается войти девушка с распущенными волосами, ярко накрашенная и в очень коротких шортах.
Последний фактор и вызвал бурное негодование сотрудниц.
«А куда? Иди туда, откуда вышла? Стыдно, ты посмотри, как ты ходишь!» — кричала одна из продавщиц.
В ответ туристка заявила, что она вообще-то гость. На что ей безапелляционно заявили, что это не так, девушка никакой не гость.
«Какой ты гость?! Голожопый гость», — продолжили возмущаться местные женщины.
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