Женщина родила ребёнка в ресторане, хотя даже не знала, что она беременна

Позвонив своему мужу Джамарзу, Бреонна принялась рассказывать ему о страшных симптомах, потом громко вскрикнула и после паузы добавила — она только что родила ребёнка.
Джамарз тут же обратился в службу спасения, и медики поспешили в ресторан, откуда забрали женщину с младенцем, которого она завернула в собственную рубашку.
У Бреонны был редкий случай «скрытой беременности», когда симптомы этого состояния не проявляются вплоть до самых родов.
Весь прошлый год Бреонна и Джамарз были в трауре, ведь их 9-месячный сын погиб в автокатастрофе.
Случившаяся трагедия пошатнула их веру в бога, но теперь счастливые новоиспечённые родители утверждают, что вера вернулась.
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