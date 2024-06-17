Женщина родила ребёнка в ресторане, хотя даже не знала, что она беременна

Позвонив своему мужу Джамарзу, Бреонна принялась рассказывать ему о страшных симптомах, потом громко вскрикнула и после паузы добавила — она только что родила ребёнка.

Джамарз тут же обратился в службу спасения, и медики поспешили в ресторан, откуда забрали женщину с младенцем, которого она завернула в собственную рубашку.

У Бреонны был редкий случай «скрытой беременности», когда симптомы этого состояния не проявляются вплоть до самых родов.

Весь прошлый год Бреонна и Джамарз были в трауре, ведь их 9-месячный сын погиб в автокатастрофе.

Случившаяся трагедия пошатнула их веру в бога, но теперь счастливые новоиспечённые родители утверждают, что вера вернулась.