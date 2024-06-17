Королева красоты Доналсонвилла забила до смерти ребёнка своего бойфренда

Отец пришёл в общежитие университета, где учится его возлюбленная, принеся с собой 18-месячного малыша, и на время оставил его на попечение Тринити.

Однако, няни из королевы красоты фатально не получилось — она несколько раз ударила ребёнка тупым предметом, в результате чего он получил серьёзные травмы печени и, что самое плохое, мозга.

Чуть позже бойфренд сам доставил сына в больницу, где объяснил врачам (а позже и полицейским), что произошло.

Маленький мальчик не выжил.

Отцу не предъявлено никаких обвинений, в бывшей первой красавице придётся ответить за содеянное.